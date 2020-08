La Société de développement des entreprises culturelles (SODEC) annonçait récemment son soutien financier au développement de 27 projets de films, documentaires et fictions. Parmi eux, on retrouve le nom de l’autrice Martine Delvaux, qui a obtenu un financement de l’organisme québécois pour la scénarisation d’un drame psychologique intitulé Le bonheur, qui sera produit par Max Films.

Nathalie Collard

La Presse

On y apprend aussi que la pièce J’aime Hydro sera portée au grand écran. C’est la comédienne et humoriste Léane Labrèche-Dor qui signera le scénario et c’est La boîte à Fanny qui produit. Les cinéastes Sophie Deraspe (Antigone) et Bruno Boulianne (L’art de la chasse, L’homme de l’Isle) ont tous les deux reçu un coup de pouce de la SODEC pour la scénarisation de leur projet de documentaire.