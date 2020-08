Notre ancien collègue Jacques Benoit remporte les honneurs pour son roman Jos Carbone, publié aux Éditions du Boréal en 1967.

Nathalie Collard

La Presse

Le prix Hervé-Foulon – Un livre à relire a été créé en 2013. Comme son nom l’indique, il a pour objectif de faire redécouvrir un livre déjà publié. Le prix est décerné à une œuvre québécoise – roman, récit, nouvelles – et il est assorti d’une bourse de 5000 $. Les trois autres titres finalistes de cette année étaient La vie comme une image, de Jocelyne Saucier, La croix du Nord, d’André Brochu, et Copies conformes, de Monique Larue. Le jury était quant à lui présidé par Marie-Andrée Lamontagne, et composé de Lise Bissonnette, Billy Robinson et Jacques Allard.