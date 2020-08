Pour les lecteurs pressés ou les lecteurs curieux, Québec Amérique lance une série de petits livres, parfaits pour faire des découvertes.

Ces neuf titres contiennent des nouvelles, dont des textes inédits, d’auteurs et autrices québécois bien connus. Marie Laberge et Yves Beauchemin offrent de nouveaux textes à leurs fans, alors que les récits de Caroline Allard, Sarah-Maude Beauchesne, Stéphanie Boulay, Simon Boulerice, Fanie Demeule, Stéphane Dompierre et Patrick Senécal ont déjà été publiés dans d’autres recueils.

— La Presse