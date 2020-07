Nadia Lakhdari sait compter des buts

Nadia Lakhdari est l’autrice des séries pour enfants et adolescents Choupinette, #Colocs et Premier trio, publiées aux éditions Les Malins. « Dans un salon du livre, une fille de 12 ans est venue me faire signer mon livre, se souvient Nadia Lakhdari. Elle était vraiment contente. Son père m’a demandé : « Vous êtes de quelle origine, vous ? » Il m’a dit : « Quand j’ai vu votre nom, je n’étais pas sûr. Mais on a regardé la photo en arrière du livre et vous aviez l’air normale, alors je me suis dit : on va l’essayer. » Lui a osé me le dire en pleine face, mais combien ne disent rien et font juste ne pas prendre ce livre pour leur enfant ? »