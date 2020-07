Quelques suggestions de livres jeunesse pour petits, enfants et adolescents.

Marie Allard

La Presse

Pour les petits : « Tu es à moi »

Fausto est un homme qui croit que tout lui appartient. « Tu es à moi », dit-il à une fleur, un mouton, un arbre, un lac, une montagne… Saisissante, illustrée avec finesse, cette fable du formidable Oliver Jeffers dénonce la mainmise de l’humain sur ce qui l’entoure. Pour éveiller les enfants au respect de la nature dont ils profitent cet été — et calmer en eux le désir de tout posséder.

Le destin de Fausto. Texte et illustrations d’Oliver Jeffers. Traduction d’Isabel Finkenstaedt. Éditions Kaléidoscope. Dès 5 ans.

Pour le primaire : fantastique Plume

Plume, 13 ans, est la chef des Ombres, une bande d’enfants qui survit dans la ville. Quand elle secourt Estéblan, un jeune écuyer des Chevaliers du vent, c’est parce qu’il a à son bras Tempête, un bel Autour (un oiseau rapace). Ce roman fantastique de Pierre Bottero, auteur français de plusieurs séries best-sellers comptant « plus de 2 millions de lecteurs », selon Hachette Canada, est publié à titre posthume. Même si l’œuvre est courte (91 pages), l’univers présenté est riche et les personnages, complexes et attachants. C’est parfait pour donner envie aux amateurs de J. K. Rowling et de Tolkien de découvrir un autre auteur.

Les aigles de Vishan Lour. Texte de Pierre Bottero. Illustration de François Roca. Éditions Rageot. Dès 10 ans.

Pour les ados : à bord de La Douce Amélie

Alma, 13 ans, vit avec sa famille dans une vallée protégée d’Afrique. Quand son jeune frère part explorer le monde, elle va à sa recherche. Le danger est pire qu’ils l’auraient cru. Partis d’Europe, de grands navires s’arrêtent sur la côte africaine pour charger des captifs. À bord de La Douce Amélie, l’équipage — dont Joseph Mars, 14 ans — ferme les yeux. Direction : Saint-Domingue, où les esclaves seront vendus. Écrit dans une langue riche (qui s’éparpille toutefois un peu), ce gros roman (389 pages) occupera cet été les ados férus d’histoire et d’aventure, tout en les sensibilisant à l’immonde esclavage.

Alma, tome 1 – Le vent se lève. Texte de Timothée de Fombelle. Illustrations de François Place. Éditions Gallimard jeunesse. Dès 12 ans.

Bande dessinée : un vagabond et son oiseau

Billy est un jeune vagabond qui rêve de jouer du saxophone. Sans talent, il rencontre un petit oiseau qui se cache dans l’instrument… et en fait sortir des sons mélodieux. À eux la gloire ! Mais est-ce le secret du bonheur ? Inspiré par le dessin animé muet des années 1930, cet album sans texte de 101 pages est charmant comme tout. À lire pour meubler un jour de pluie, sur fond de musique de club de jazz.

Billy Symphony. Scénario et illustrations de David Périmony. Les éditions de la Gouttière. Dès 4 ans.

Documentaire : le racisme, de A à Z

On ne naît pas raciste. On ne comprend pas non plus nécessairement ce fléau d’emblée si on ne connaît pas son histoire et son fonctionnement. Ce petit livre est un abécédaire qui donne la définition de 67 mots, pour expliquer le racisme passé et présent. C’est utile pour se familiariser avec la guerre d’Algérie, l’anthropométrie, Darwin, Angela Davis, les zoos humains, etc. Le point de vue est français, mais on y trouve une caricature de Bado, réalisée à l’occasion de la semaine d’action contre le racisme à Montréal.

Des mots pour combattre le racisme. Textes de Jessie Magana et Alexandre Messager. Éditions Syros. Dès 12 ans.