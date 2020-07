Au bonheur des filles: le goût de la liberté ★★★½

Elizabeth Gilbert a le don de créer des personnages de femmes attachantes et libres. L’autrice de Mange, prie, aime a prouvé depuis 2006 qu’elle est beaucoup plus que la femme d’un seul succès. Elle a un incroyable talent de conteuse et ne lésine pas sur la recherche pour étoffer ses histoires. On sent qu’elle se documente énormément lorsqu’elle plonge dans une période, et sa recherche donne profondeur et crédibilité à ses romans.