George R. R. Martin a repris l’écriture de la saga A Song of Ice and Fire

Une nouvelle qui en rassurera plusieurs : George R. R. Martin a repris l’écriture de Winds of Winter, sixième livre de la saga qui a inspiré la série télévisée Game of Thrones.

JEAN-FRANÇOIS TÉOTONIO

La Presse

L’auteur de 71 ans a annoncé, sur son blogue sympathiquement désuet intitulé Not A Blog, que le confinement lié à la pandémie de COVID-19 lui a permis de retrouver son élan, lui qui peine à terminer l’écriture de l’avant-dernier livre de sa série depuis 2011.

« J’ai fini un chapitre hier, un autre il y a trois jours, et un autre la semaine dernière, écrit-il. Par contre, ça ne veut pas dire que le livre sera terminé demain ou publié la semaine prochaine. Ce sera un énorme livre, et il me reste encore beaucoup de travail à faire. »

Entre des enregistrements et des tournages à distance, Martin « visite Cersei, Asha, Tyrion, Ser Barristan, et Areo Hotah », des personnages de la série. « Je vais retourner à Braavos la semaine prochaine, ajoute-t-il. J’ai de mauvaises journées, ce qui me déprime, puis des bonnes journées, qui me revigorent. Je suis somme toute satisfait de la façon dont avancent les choses. »

Les fans de la saga littéraire A Song of Ice and Fire attendent la suite d’A Dance With Dragons depuis neuf ans. Le premier livre de la série est paru en 1996. Un septième livre, intitulé A Dream of Spring, est prévu pour conclure le tout.

En manque d’inspiration depuis plusieurs années, George R. R. Martin a été incapable de respecter les dates limites imposées et a fini par repousser indéfiniment la publication de Winds of Winter.

Les huit saisons de la très populaire série Game of Thrones sur HBO ont été diffusées entre 2011 et 2019. L’émission a, depuis la sixième saison, dépassé l’intrigue rédigée et publiée par le créateur de la saga.

GRRM conclut sa publication du jour en indiquant qu’il s’en allait retrouver Arya, assumant qu’elle était « sûrement en train de penser à assassiner quelqu’un ».