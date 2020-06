Un Salon du livre réinventé cet automne

Il y aura un Salon du livre à Montréal à l’automne, assurent ses organisateurs, mais il ne ressemblera pas à ce à quoi on est habitués. L’incertitude concernant le recul de la COVID-19 et une éventuelle recrudescence des contaminations a incité l’événement à se réinventer : il se fera sans kiosques, à la fois en ligne et en personne et se déploiera dans plusieurs quartiers de Montréal.