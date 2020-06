Littérature: Louis Hamelin sur les ailes d’Audubon

Des flopées d’oiseaux et des milliers de bisons. Un coureur des bois canadien-français et un mythique naturaliste franco-américain. Et l’Ouest américain comme toile de fond. Dans son roman Les crépuscules de la Yellowstone, Louis Hamelin fait se rencontrer ses nombreux champs d’intérêt, et livre un « western écologique » aux échos bien contemporains.