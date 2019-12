Les succès de librairie de l’année ont-ils aussi été des succès de bibliothèque ? Nous avons sondé quelques établissements québécois (à Montréal, Laval, Québec, Gatineau, Saguenay et Trois-Rivières) pour tenter de dégager les tendances d’emprunt de romans en français. Nous avons également comparé les résultats avec ceux de notre observation précédente, en 2015. Constat.

La reine garde sa couronne

Elle tenait déjà le haut du pavé avec Les héritiers du fleuve lors de notre recherche en 2015. Quatre ans plus tard, son succès auprès des lecteurs québécois ne se dément pas. Les romans de Louise Tremblay-D’Essiambre sont prisés dans quasiment toutes les bibliothèques sondées, particulièrement en version numérique. Même si elles sont moins plébiscitées par les lecteurs montréalais, ses séries Histoires de femmes et Une simple histoire d’amour cartonnent presque partout ailleurs au Québec.

Montréal à part

Les lecteurs de la Grande Bibliothèque de Montréal se sont rués sur Un lien familial de Nadine Bismuth, qui a été le roman imprimé le plus emprunté en 2019, talonné par La route du lilas d’Éric Dupont. Le goût des Montréalais semble spécifique, puisqu’aucun de ces deux ouvrages n’a remporté un tel succès dans les autres bibliothèques sondées. Côté numérique, même si La servante écarlate a été très demandée dans la métropole comme ailleurs, Le plongeur (Stéphane Larue) a émergé seulement à Montréal.

Le goût de l’Hexagone

Les auteurs à succès français sont également fort appréciés des rats de bibliothèque québécois. Là encore, on retrouve des noms qui étaient déjà en vogue en 2015 : Marc Levy, qui pond un roman par an depuis l’an 2000, conserve ses adeptes grâce à Une fille comme elle, tandis que Guillaume Musso fait chauffer les cartes d’emprunt avec La jeune fille et la nuit. Notez qu’ils n’apparaissent pas forcément dans le haut des classements, mais qu’ils occupent souvent l’un des 10 premiers rangs.

Se traduire en succès

Trois femmes dont les ouvrages ont été traduits de l’anglais vers le français ont clairement acquis la faveur des Québécois. La servante écarlate de Margaret Atwood a connu un regain de popularité après la diffusion de la série télévisée ; Louise Penny et ses Maisons de verre a été lue de Saguenay à Gatineau ; enfin, les mémoires de Michelle Obama (Devenir) ont capté l’attention des lecteurs.

En série

Le phénomène des séries ne concerne pas que la télévision ou Netflix. Celles-ci connaissent un grand succès auprès des abonnés de la bibliothèque, particulièrement lorsqu’elles présentent une saveur historique. Hormis la tête de proue Louise Tremblay-D’Essiambre, Marie-Bernadette Dupuy (Abigaël, messagère des anges), Jean-Pierre Charland (Le clan Picard) ou encore la célèbre Elena Ferrante (L’amie prodigieuse) tiennent en haleine les lecteurs, qui en redemandent. Montréal fait exception, les séries arrivant plus loin dans les classements.

Surprise

Par rapport à 2015, les polars ont été moins empruntés en bibliothèque, La cage dorée de la Suédoise Camilla Läckberg étant l’un des rares à se frayer une place dans le haut des classements. Il est aussi l’un des seuls livres écrits dans une autre langue que le français ou l’anglais à trouver une place prépondérante dans le cœur des lecteurs.

Les classements

* Les établissements sondés : la Grande Bibliothèque de Montréal, la Bibliothèque de Québec, la bibliothèque municipale de Gatineau, les réseaux des bibliothèques de Laval, Trois-Rivières et Saguenay. Les bibliothèques de Sherbrooke et de Longueuil ne nous ont pas fait parvenir leurs classements respectifs. À noter aussi que la bibliothèque de Trois-Rivières n’aura son classement pour les livres imprimés qu’en janvier.





Montréal

Livres imprimés

1. Un lien familial, de Nadine Bismuth

2. La route du lilas, d’Éric Dupont

3. Les fils de la poussière, d’Arnaldur Indriðason

4. Maisons de verre, de Louise Penny

5. Leurs enfants après eux, de Nicolas Mathieu

Livres numériques

1. La servante écarlate, de Margaret Atwood

2. Le plongeur, de Stéphane Larue

3. En as-tu vraiment besoin ?, de Pierre-Yves McSween

4. La séduction de Charlotte, de Diana Quincy

5. Un lien familial, de Nadine Bismuth

Laval

Livres imprimés

1. Abigaël, messagère des anges, de Marie-Bernadette Dupuy

2. Une fille comme elle, de Marc Levy

3. La jeune fille et la nuit, de Guillaume Musso

4. Une simple histoire d’amour, tome 4, de Louise Tremblay-D’Essiambre

5. Le clan Picard, tome 1, de Jean-Pierre Charland

Livres numériques

1. Histoires de femmes, tome 1, de Louise Tremblay-D’Essiambre

2. Devenir, de Michelle Obama

3. La servante écarlate, de Margaret Atwood

4. Origine, de Dan Brown

5. Histoires de femmes, tome 2, de Louise Tremblay-D’Essiambre

Québec

Livres imprimés

1. La jeune fille et la nuit, de Guillaume Musso

2. Une vie sans peur et sans regret, de Denise Bombardier

3. Une fille comme elle, de Marc Levy

Livres numériques

1. Histoires de femmes, tome 1, de Louise Tremblay-D’Essiambre

2. La servante écarlate, de Margaret Atwood

3. Histoires de femmes, tome 2, de Louise Tremblay-D’Essiambre

Gatineau

Livres imprimés

1. Histoires de femmes, tome 1, de Louise Tremblay-D’Essiambre

2. Histoires de femmes, tome 2, de Louise Tremblay-D’Essiambre

3. La jeune fille et la nuit, de Guillaume Musso

4. Le monstre, d’Ingrid Falaise

Livres numériques

1. La cage dorée, de Camilla Läckberg

2. ADN, d’Yrsa Sigurðardóttir

3. Histoires de femmes, tome 1, de Louise Tremblay-D’Essiambre

4. L’amie prodigieuse, tome 1, d’Elena Ferrante

5. Maisons de verre, de Louise Penny

Saguenay

Livres imprimés

1. Devenir, de Michelle Obama

2. La vie secrète des écrivains, de Guillaume Musso

3. Histoires de femmes, tome 3, de Louise Tremblay-D’Essiambre

4. Abigaël, messagère des anges, tome 1, de Marie-Bernadette Dupuy

5. Le vieillard et l’enfant, de Francine Ruel

Livres numériques

1. La servante écarlate, de Margaret Atwood

2. La cage dorée, de Camilla Läckberg

3. Une simple histoire d’amour, tome 1, de Louise Tremblay-D’Essiambre

4. Le monstre La suite, d’Ingrid Falaise

5. Maisons de verre, de Louise Penny

Trois-Rivières

Livres numériques

1. Histoires de femmes, tome 1, de Louise Tremblay-D’Essiambre

2. Devenir, de Michelle Obama

3. Maisons de verre, de Louise Penny

4. Histoires de femmes, tome 2, de Louise Tremblay-D’Essiambre

5. Dans son ombre, de Chrystine Brouillet