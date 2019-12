Les livres audio ont de plus en plus la cote. Alors qu’un tout nouvel album musical posthume de Leonard Cohen vient d’être lancé, Radio-Canada a mis en ligne, fin novembre, une version audio du livre I’m Your Man : la vie de Leonard Cohen, originellement écrit par Sylvie Simmons.

Iris Gagnon-Paradis

La Presse

Divisé en quatre parties, ce livre audio « augmenté » est narré par Thomas Hellman et Carole Laure et parsemé d’extraits d’entrevues avec ses plus proches collaborateurs et des artistes connus, d’archives privées et de chansons du Montréalais, interprétées par Cohen lui-même ou par différents artistes.

Un véritable cadeau pour les fans du grand homme, offert gratuitement sur la nouvelle application de Radio-Canada OHdio et sur son site web.

I’m Your Man : la vie de Leonard Cohen, livre audio de Sylvie Simmons. Lu par Thomas Hellman et Carole Laure. Éditions Édito / Radio-Canada, 4 parties / 7 h 3 min