Chantal Guy Chronique

Décennie 2010: affirmation et éclatement

Selon tous les spécialistes que ma collègue Nathalie Collard et moi avons consultés ces dernières semaines, aucun écrivain à lui seul (ou elle seule) ne saurait incarner cette décennie foisonnante. Et c’est tant mieux, car ce serait vraiment trop lourd à porter. En revanche, on peut être fier de ce que le milieu littéraire a réussi à accomplir collectivement pendant cette décennie, qui a vu s’affirmer, plus que jamais, la littérature d’ici.