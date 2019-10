C’est l’écrivaine française Agnès Desarthe (Une partie de chasse, La chance de leur vie) qui signe la seconde traduction de ces nouvelles publiées en anglais en 2001, et traduites pour la première fois en 2004 chez Rivages (sous le titre Un peu, beaucoup… pas du tout).

Nathalie Collard

La Presse

Comme les pétales d’une marguerite, Munro effeuille le thème de l’amour : la fidélité, la passion, le mensonge, la souffrance, les rendez-vous ratés… Que signifie vraiment aimer ?

Chacun à leur façon, les personnages de Munro incarnent une facette différente et pleine de nuances du sentiment amoureux.

Les situations imaginées par l’autrice sont complexes, les personnages ont de la profondeur, et leurs actions provoquent une vraie réflexion sur les gestes qu’on fait, et qui parlent bien plus que les mots, toujours faciles à prononcer, mais souvent difficiles à assumer.

Comme toujours, l’écriture de Munro est fine, travaillée, précise. Et les personnages féminins sont riches et attachants. Ces neuf histoires nous rappellent pourquoi Munro est considérée comme la reine de la nouvelle.

★★★½

Un peu, beaucoup, passionnément, à la folie, pas du tout. Alice Munro. Traduit de l’anglais (Canada) par Agnès Desarthe. Boréal.