Le Conseil des arts du Canada dévoile ce matin la liste des finalistes aux prix littéraires du Gouverneur général. Au total, 70 livres ont été retenus dans 14 catégories, parmi les quelque 1400 titres soumis au comité de pairs (en français et en anglais).

Jean Siag

La Presse

La sélection de 2019 révèle plusieurs nouveaux visages, mais aussi plusieurs choix audacieux.

Dans la catégorie Romans et nouvelles, cinq titres se disputent la palme, côté francophone : La Minotaure, de Mariève Maréchale (Triptyque) ; La terre, de Sylvie Drapeau (Leméac) ; Le drap blanc, de Céline Huyghebaert (Le Quartanier) ; Maisons fauves, d’Éléonore Goldberg (Triptyque) ; et Mina parmi les ombres, d’Edem Awumey (Boréal).

Parmi les essais francophones sélectionnés, on retrouve celui d’Antonine Maillet, Clin d’œil au temps qui passe, qui concourt contre Cartographie des vivants de Sarah Brunet Dragon, La prose d’Alain Grandbois. Ou lire et relire Les voyages de Marco Polo de Patrick Moreau, La société des grands fonds de Daniel Canty et Le droit du plus fort : nos dommages, leurs intérêts d’Anne-Marie Voisard.

Les textes des pièces ColoniséEs, d’Annick Lefebvre, et La vie utile, précédée d’Errances et tremblements, d’Evelyne de la Chenelière, sont en lice dans la catégorie Théâtre, aux côtés d’Et si un soir de Lisa L’Heureux, de Havre de Mishka Lavigne et de La nuit du 4 au 5 de Rachel Graton.

En poésie, les auteurs des recueils sélectionnés sont Anne-Marie Desmeules, Louis-Thomas Plamondon, Chloé Savoie-Bernard, Louise Marois et Michel Létourneau.

D’autres finalistes

Du côté de la littérature jeunesse, les cinq finalistes sont : Jean François Sénéchal (Au Carrefour), Dominique Demers (L’albatros et la mésange), Lucie Bergeron (Dans le cœur de Florence), Pierre Labrie (Mon cœur après la pluie) et Édith Bourget (Où est ma maison).

Enfin, Stéphanie Lapointe et Delphie Côté-Lacroix sont en lice dans la catégorie Livre illustré pour Jack et le temps perdu, aux côtés de Simon Boulerice et Josée Bisaillon (Le pelleteur de nuages), Mélanie Leclerc (Contacts), Lucie Papineau et Lucie Crovatto (L’escapade de Paolo) et Stéphanie Deslauriers et Geneviève Desprès pour Laurent, c’est moi !

Les 14 gagnants seront connus le 29 octobre. Les prix seront remis lors d’une cérémonie présidée par la gouverneure générale Julie Payette le 12 décembre. Chaque gagnant recevra une bourse de 25 000 $, tandis que l’éditeur gagnant recevra une somme de 3000 $.

Grand Prix du livre de Montréal

La Ville de Montréal a pour sa part dévoilé, hier, les 10 finalistes de son Grand Prix du livre de Montréal.

Parmi eux, on retrouve Céline Huyghebaert pour Le drap blanc (aussi cité pour le prix du Gouverneur général), mais aussi Kevin Lambert, Alexie Morin, Alexia Bürger, Daniel Canty, Carole David, Benoît Jutras, Susan Gillis, Jean-Christophe Réhel et David Clerson. Le prix, accompagné d’une bourse de 15 000 $, sera remis en novembre prochain.