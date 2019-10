Stéphanie Morin

La Presse

IMAGE FOURNIE PAR LE LÉZARD NOIR Nagasaki, d’Agnès Hostache

Nagasaki

Agnès Hostache

Le Lézard noir

200 pages

★★★★

Chronique d’un homme bouleversé

Coup de cœur instantané pour ce premier album de la bédéiste française Agnès Hostache, qui a superbement mis en images le roman d’Éric Faye (Grand Prix du roman de l’Académie française en 2010). Ce dernier était inspiré d’un fait divers qui a fait la manchette au Japon.

Le protagoniste, Shimura-san, est un météorologue quinquagénaire à la vie réglée comme du papier à musique. Quand la nourriture commence à disparaître de son frigo et que baisse mystérieusement le niveau de son jus de fruits, son existence millimétrée bascule.

Grâce à ses peintures empreintes de douceur, Agnès Hostache a su dépeindre avec beaucoup de sobriété et de sensibilité cette très belle histoire où quotidienneté, solitude et angoisse se côtoient.

IMAGE FOURNIE PAR RUE DE SÈVRES Graines de bandits, d’Yvon Roy

Graines de bandits

Yvon Roy

Rue de Sèvres

166 pages

★★★½

IMAGE FOURNIE PAR RUE DE SÈVRES Extrait de Graines de bandits, d’Yvon Roy

L’adolescence inventée

Yvon Roy, qui nous avait donné le très bel album Les petites victoires, revient avec un autre album touchant, campé cette fois en pleine campagne québécoise, en 1973.

On y suit deux frères, qui profitent des champs, des forêts et des prés environnants pour s’inventer mille aventures, loin de la maison familiale où les coups pleuvent. Entre la mère à bout de nerfs et le père endoctriné par les Bérets-blancs, les garçons trouvent du réconfort dans la fratrie et dans leur imagination débordante. Ils sont tantôt sultans, tantôt coureurs des bois, tantôt Inuits dans un igloo, mais toujours ils sont ensemble. Jusqu’à ce qu’une fille, Nathalie, capte le regard du plus jeune…

IMAGE FOURNIE PAR PANTHEON Rusty Brown, de Chris Ware

Rusty Brown

Chris Ware

Pantheon

356 pages

★★★★

IMAGE FOURNIE PAR PANTHEON Extrait de Rusty Brown, de Chris Ware

Désarroi au Nebraska

Chris Ware est une superstar de la bédé américaine, et pour cause. Ses illustrations apparaissent souvent en couverture du New Yorker, et un de ses précédents albums, Jimmy Corrigan : The Smartest Kid on Earth, a été salué par de nombreux prix, tant aux États-Unis qu’au Royaume-Uni et en France.

Pour le présent opus (en anglais seulement), Ware a rassemblé des dessins accumulés depuis 16 ans. Avec le style archi-éclaté qui a fait sa marque, il y présente une galerie de personnages paumés évoluant dans une école d’Omaha, au Nebraska : écoliers intimidateurs ou intimidés, enseignants cyniques ou désabusés…

Le résultat n’est ni chronologique ni linéaire. Certaines cases sont délibérément trop petites et trop pleines ou, au contraire, presque vides. Le récit part parfois dans tous les sens. Mais il est impossible de refermer ce pavé sans s’émerveiller du talent brut du bédéiste au style introspectif, capable de dépeindre l’extraordinaire dans les vies les plus banales. Un album immense.

IMAGE FOURNIE PAR CASTERMAN In Waves, d'AJ Dungo

In Waves

AJ Dungo

Casterman

375 pages

★★★½

Vagues sentimentales

Le jeune bédéiste américain AJ Dungo signe ici un premier album autobiographique bouleversant dans lequel il dévoile avec beaucoup de pudeur son amour naissant avec Kristen, mais aussi le vide immense qu’elle laisse derrière lorsque la mort vient la faucher trop tôt.

Comme c’est aux côtés de Kristen qu’il a appris les rudiments du surf, l’auteur a choisi d’alterner les passages plus personnels (tout de bleu dessinés) avec des pages sépia où il est question de l’histoire du sport et de ceux qui l’ont popularisé. Étrange amalgame ? Peut-être, mais ça fonctionne. Le récit se déploie ainsi par vagues d’émotions, sans jamais tomber dans le pathos. AJ Dungo avait promis à sa douce de coucher leur histoire d’amour sur papier : il a réussi à faire encore davantage. Il est arrivé à nous émouvoir et, on l’espère, à lancer une carrière…

Autres sorties

IMAGE FOURNIE PAR CASTERMAN No War #3, d’Anthony Pastor

No War #3

Le troisième tome de ce thriller futuriste haletant, imaginé par Anthony Pastor, réunit Jo et Run, deux jeunes atteints d’un mal mystérieux, pendant qu’autour d’eux, le Vulkland s’enfonce de plus en plus dans le chaos.

D’Anthony Pastor

Casterman

120 pages

IMAGE FOURNIE PAR DUPUIS Les vacheries des Nombrils, tome 2 – Une fille en or, de Delaf et Dubuc

Les vacheries des Nombrils, tome 2 – Une fille en or

Jenny et Vicky sont de retour pour tourmenter leur pauvre copine Karine. Conçu sur le principe « une page, un gag », cet album n’a pas la profondeur de la série originale des Nombrils, où les personnages évoluent peu à peu. Ici, le temps est figé : c’est l’heure de la cruauté. Et parfois, il vaut mieux en rire…

De Delaf et Dubuc

Dupuis

46 pages

PHOTO FOURNIE PAR GLÉNAT QUÉBEC Rédemption, tome 2 – La famine et la mort, de Leif Tande

Rédemption, tome 2 – La famine et la mort

Le Québécois Leif Tande poursuit sa belle série philosophico-western. Michaël – l’archange saint Michel devenu ivrogne au contact des hommes – devra tester sa foi face aux quatre cavaliers de l’Apocalypse. Dieu a-t-il abandonné les hommes ? Michaël saura-t-il résister à l’appel de Satan ?

De Leif Tande

Glénat Québec

148 pages