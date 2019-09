Le roman Querelle du Québécois Kevin Lambert a franchi une nouvelle étape et se retrouve sur la courte liste de neuf romans finalistes au prestigieux prix Médicis.

Nathalie Collard

La Presse

On saura le 29 octobre prochain si l’adaptation française de Querelle de Roberval (Héliotrope) fera partie de la troisième et dernière sélection. Le nom du gagnant sera connu le 8 novembre.

PC

De ce côté-ci de l’Atlantique, on a appris que le nouveau roman de la Canadienne Margaret Atwood, The Testaments, suite fort attendue du roman-phénomène The Handmaid's Tale, ne fait pas partie de la deuxième sélection des finalistes du Scotiabank Giller Prize.

Il ne reste plus que six titres sur la courte liste. On connaîtra l’identité du gagnant lors d’un gala qui aura lieu à Toronto le 18 novembre prochain.