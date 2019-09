La charismatique chroniqueuse mode de L’Obs — celle qui fait fureur sur Instagram et qui a séduit des milliers de lectrices avec ses livres autobiographiques sur ses cheveux blancs et sur son abstinence sexuelle — nous revient cette fois avec un roman.

Nathalie Collard

La Presse

Dans Nobelle, la petite Annette, 10 ans, rêve d’écrire. Durant l’été, en Provence, entourée d’adultes qui gravitent dans le milieu littéraire, Annette tombe amoureuse de Marius, fils d’éditeur.

C’est sa muse, ce qui inspirera des vers à la fillette. Malgré l’innocence de l’enfance, toutefois, on voit déjà poindre l’ombre de certaines réactions archaïques.

On dirait bien que l’élan créatif et l’ambition de la fillette paralysent le petit Marius. Son égo de mâle, si naissant soit-il, se sent déjà menacé.

Roman féministe ? Dans les pages du magazine Grazia, Sophie Fontanel a déclaré : « Au lieu même d’en faire une militante féministe, je lui permets d’incarner la liberté. Elle ne revendique rien, elle est. »

C’est ce qu’on souhaite à toutes les femmes, au fond.

★★★

Nobelle, de Sophie Fontanel, Robert Laffont, en librairie demain.