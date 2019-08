L’animatrice Claudia Larochelle a eu l’idée de faire dialoguer les textes de Nelly Arcan et de Sylvia Plath sur des thèmes comme la création, la maternité, l’amour passionné et la mort.

Nelly Arcan, Sylvia Plath, Emily Dickinson, Nancy Huston, Elizabeth Smart… La 25e édition du Festival international de littérature, qui aura lieu du 20 au 29 septembre prochain, rendra hommage à des femmes créatrices plus grandes que nature.

Nathalie Collard

La Presse

Parmi les incontournables du programme, le spectacle d’ouverture Nelly et Sylvia (20 et 21 septembre, 20 h, Cinquième Salle de la Place des Arts) mettant en vedette Évelyne Brochu et Alice Pascual. C’est l’animatrice Claudia Larochelle qui a eu l’idée de faire dialoguer les textes de Nelly Arcan et de Sylvia Plath sur des thèmes comme la création, la maternité, l’amour passionné et la mort.

PHOTO MARCO CAMPANOZZI, LA PRESSE L’actrice Pascale Bussières

L’actrice Pascale Bussières lira pour sa part Rien d’autre que cette félicité (21 septembre, 19 h, Théâtre Outremont), lettre d’une mère mourante à sa fille adolescente, un texte très émouvant signé Nancy Huston et mis en lecture par Jennifer Alleyn.

C’est sur les épaules de l’actrice Magalie Lépine-Blondeau que reposera le spectacle littéraire consacré au roman culte d’Elizabeth Smart, À la hauteur de Grand Central Station, je me suis assise et j’ai pleuré (23 et 24 septembre, 20 h, Cinquième Salle de la Place des Arts). « Un des plus beaux romans d’amour qui soit », a déclaré la directrice du FIL, Michelle Corbeil, lors du dévoilement du programme au Cabaret Lion d’Or, hier matin.

Enfin, on rendra hommage à la grande Emily Dickinson dans la lecture du très beau texte de Michel Garneau, Émilie ne sera plus jamais cueillie par l’anémone (le dimanche 29 septembre, 15 h, Théâtre de Quat’Sous), avec, entre autres, Maude Guérin.

Au total, 53 créations originales réparties dans 21 lieux feront la part belle à la littérature, mais aussi aux arts visuels et à la musique. Comme avec le spectacle De préférence la nuit, une performance inspirée du recueil de nouvelles signé Stanley Péan qui paraîtra aux éditions du Boréal. L’animateur de Quand le jazz est là sur ICI Musique sera entouré de trois musiciens et sa lecture sera suivie d’une rencontre animée par Gilles Archambault.

Nous reviendrons sur quelques-unes des activités du FIL au cours des prochaines semaines, mais d’ici là, on peut consulter le programme complet sur le site de l’évènement.

