S'initier au polar sans se tromper

« Avant de recommander un polar, je commence toujours par m'informer de ce que le lecteur recherche », affirme André Bernier, libraire chez L'Option, à La Pocatière, et grand amateur du genre. « Il y a du polar plus raide, plus violent, plus dépaysant... Des fois, les noms de personnes peuvent rebuter. Mais les polars sont une belle porte d'entrée sur d'autres sociétés », note-t-il.

Une chose est certaine, le polar s'est diversifié. Et il y en a pour tous les goûts. Après la mode des romans noirs, la nouvelle tendance serait aux « cozy mysteries », des enquêtes un peu farfelues, quelquefois humoristiques, mais surtout dénuées de violence - et ce, même s'il est question de meurtres. C'est le cas, entre autres, des séries britanniques Agatha Raisin (de M.C. Beaton) et Son espionne royale (de Rhys Bowen), traduites en français depuis peu.

« Il fut un temps où, si on lisait les aventures du commissaire Maigret, par exemple, c'était un peu interchangeable... On avait l'impression que, de roman policier en roman policier, c'était toujours la même chose, alors que maintenant on n'est plus nécessairement dans la recette », affirme Christiane Lahaie, professeure de littérature et directrice du département des arts, langues et littératures de l'Université de Sherbrooke.

« Il y a des auteurs qui cherchent constamment à renouveler le genre tout en conservant ce qui est attrayant justement pour le lecteur : du suspense, des personnages attachants, probablement un enquêteur dont la vie privée est merdique mais qui est par ailleurs un fin limier », ajoute-t-elle.

Selon Mme Lahaie, les auteurs font de plus en plus preuve de recherche et d'innovation en créant notamment des personnages inédits. Et peu importe que ceux-ci brisent toutes les règles pour en arriver à leurs fins. « C'est ça qu'on aime ! », souligne-t-elle