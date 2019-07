Ma première oeuvre : Rafaële Germain

Elle imaginait écrire un roman plus littéraire. « Il y a une perception que la littérature avec un grand L n'est pas censée être seulement un divertissement, dit-elle. Pourtant, on s'entend, mon roman n'a aucune prétention sociologique, didactique ou philosophique. »

Il y a 15 ans, Rafaële Germain a publié son premier roman, Soutien-gorge rose et veston noir, considéré comme le premier grand succès de chick lit québécoise, avec plus de 90 000 exemplaires vendus. Pourtant, la principale intéressée ne voulait pas écrire un livre du genre à l'origine.

Très vite, Rafaële Germain a compris qu'elle avait mis le doigt sur quelque chose. « Visiblement, il y avait un public qui attendait un roman de chick lit québécoise, parce que mon éditeur a dû le rééditer rapidement. J'étais à la bonne place au bon moment. »

À ses yeux, les qualités de son oeuvre sont très faciles à résumer : une histoire simple, des dialogues bien tournés, une bonne dose de dérision, des personnages auxquels les lecteurs s'identifient et une belle sensibilité. « Ce dont les gens me parlaient beaucoup, c'est la vulnérabilité des personnages. On n'est pas dans Proust... mais il y a une espèce d'humanité dans l'histoire. Les gens me disaient : "C'est tellement ma vie !" et je leur répondais : "Ben non, c'est la mienne." »

Si elle n'avait pas du tout anticipé la réaction enthousiaste des lecteurs, elle appréhendait les mauvaises critiques. « J'avais peur de me faire dire que j'avais écrit un petit roman niaiseux à l'eau de rose. » D'ailleurs, lorsqu'elle a appris que Chantal Jolis allait faire une critique, elle est carrément sortie de la maison. « Je ne voulais pas l'entendre ! Mon chum m'a rappelée en me disant : "T'es vraiment niaiseuse, elle a fait une super bonne critique !" Finalement, les journalistes en ont parlé en disant que c'était de la chick lit et qu'ils avaient bien aimé. Ça, je ne l'avais pas vu venir ! »

Le deuil d'un premier roman plus « littéraire »

Pourtant, elle avait connu plusieurs succès avant la publication de son premier roman. Depuis des années, elle travaillait comme scriptrice pour les émissions La fin du monde est à 7 heures et Le grand blond avec un show sournois, en plus de signer des chroniques dans La Presse. Si bien qu'un éditeur avait pris contact avec elle. « C'était l'éditeur de mon père [NDLR : feu Georges-Hébert Germain]. »