Bande dessinée: il était une fois une vraie famille

C'est une famille de cochons qui pourrait être la vôtre. Des parents aimants et surmenés, une ado blasée et une fillette volubile, qui vivent en ville. C'est à la fois drôle, tendre et vrai. Avec Ada & Rosie, Mauvais esprit de famille, publié chez Casterman, Dorothée de Monfreid croque la vie de famille comme le Grand méchant loup croque un petit cochon. La Presse a joint l'autrice et illustratrice (d'une cinquantaine d'albums !) à Paris.

Pour créer Ada & Rosie, vous vous inspirez de votre famille ?

Oui, très clairement. Il y a quand même des différences parce que, généralement, c'est remis en scène. Je choisis chaque fois un sujet et un angle et j'élimine tout ce qui n'en fait pas partie. Ce que j'ai modifié aussi, c'est l'âge des enfants. La deuxième est plus jeune qu'en réalité, ce qui me permet d'avoir un maximum de différences et de points de vue entre les enfants.

Vos personnages ont des têtes d'animaux, de cochons dans le cas de votre famille. Cela doit aussi être différent de la réalité [rires] ?

Oui. C'était déjà le cas dans une version précédente de ce projet, qui date de 2009. C'était peu après la naissance de ma deuxième fille. Disons que c'était une naissance un peu sportive, un peu animale ! Quand j'ai eu le bébé, elle avait vraiment l'air d'un porcelet. Je suis un peu restée là-dessus...

Ça permet de prendre une certaine distance ?

Exactement. Ça permet de dire : ce sont des personnages, ce n'est pas exactement la réalité. Ça met l'accent sur le côté moins raisonnable et plus animal de la vie quotidienne.

Votre personnage d'aînée n'est jamais contente. « On dirait moi quand j'avais son âge », dit la mère. C'est dur de se reconnaître dans un ado ?

C'est compliqué. À partir du moment où on est l'adulte, on a quand même une certaine responsabilité éducative, même si on veut être cool. Il y a des choses qu'on n'acceptera pas ou qu'on ne dira pas. En même temps, on se souvient très bien l'avoir vécu de la même manière que son propre enfant. On comprend peut-être mieux que ce que l'enfant croit... C'est une sorte de grand écart entre les souvenirs, le reflet que nous renvoie l'enfant, et la responsabilité d'adulte vis-à-vis de cet enfant, pour qu'il grandisse bien.