Kim Thúy et Pascal Janovjak en tournée

Impossible de refuser une invitation de Kim Thúy. Quand elle a su que son ami Pascal Janovjak, avec qui elle a écrit À toi en 2011, publiait un nouveau livre, l'invitation a fusé spontanément : tu viens à Montréal !

Il faut dire que l'auteure de Ru et de Mãn a été absolument séduite par le roman de son complice. Dans Le zoo de Rome (Actes Sud), Pascal Janovjak évoque l'histoire de ce zoo créé en 1911 et qu'on peut encore visiter aujourd'hui dans la Ville éternelle. L'auteur imagine des personnages, réels ou fictifs, qu'il fait évoluer au passé et au présent. En filigrane, il propose une observation fine et profonde de la société italienne.

La prose de l'auteur a complètement conquis Kim, qui nous a lu plusieurs extraits du roman avec une passion pas du tout amoindrie par le fait qu'elle venait de débarquer d'un voyage de plusieurs jours en Finlande, suivi d'un arrêt de quelques heures à Québec. Au moment de notre rencontre, elle débarquait littéralement du train.

« Je suis une fan de Pascal, lance celle qui ne semble pas du tout affectée par le décalage horaire. Je veux que les gens le découvrent parce que c'est quelqu'un de tellement intéressant, qui a vécu et travaillé dans plusieurs endroits dans le monde. Il a un parcours tellement riche. »

La tournée des grands-ducs

Le programme que Kim Thúy a concocté pour le week-end est à son image : sans temps mort. Et ce, même si elle débarquera tout juste de l'avion (encore !), de retour d'une tournée au Japon. « C'est complètement improvisé, ce que je fais, lance-t-elle en riant. Mais j'aime partager ce que je trouve beau. Et je veux que les gens entendent Pascal lire des extraits de son livre pour qu'ils découvrent sa voix. Elle est comme du foie gras poêlé avec des figues caramélisées et une gorgée de Sauternes. Sa voix, c'est tout ça à la fois. On y entend toutes ces couches d'expérience, c'est incroyable ! »