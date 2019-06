Eléna et les joueuses: le retour de Lolita Pille ★★★½

On a dit tout et son contraire sur Lolita Pille, dont le premier roman, Hell, publié en 2002 alors qu'elle n'avait que 17 ans, commençait par la phrase « Je suis une pétasse ». Des mots qui lui ont collé à la peau et ont fait grand bruit, réduisant l'autrice à son personnage de façon parfois violente.

Les deux autres romans de celle qui a été révélée au monde grâce à Frédéric Beigbeder, devenu son ami, étaient plutôt passés inaperçus.

Voilà qu'après près de 10 ans de réclusion à Brest, elle revient avec Eléna et les joueuses, un roman ambitieux sur le plan du style littéraire, truffé de métaphores parfois percutantes, parfois tirées par les cheveux, qui captive et énerve à la fois.

Tel est aussi le sentiment qu'on ressent devant le personnage d'Eléna, une ancienne joueuse de tennis sans esprit compétitif qui, à 31 ans, n'a plus un sou - son père, qu'on comprend fraudeur, a tout perdu -, plus d'avenir et, en vient-on à soupçonner, plus envie de vivre.