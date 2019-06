Quelques bandes dessinées à découvrir

Ce projet mené par la revue Planches et le Festival BD de Montréal a d'abord pris la forme d'une exposition réalisée (il y a deux ans) dans le cadre du 375 e anniversaire de la métropole. Dans l'album qui vient de paraître, on trouve 13 histoires illustrées par autant de bédéistes d'ici. Chacune revisite un lieu historique de la ville.

On apprécie l'humour de Samuel Cantin qui s'intéresse au premier Québécois à posséder une voiture, Ucal-Henri Dandurand ; et la quête existentielle de Catherine Ocelot dans son exploration du marché Jean-Talon.

Un album qui montre toute l'étendue du talent de nos bédéistes, en plus de nous éclairer sur l'origine de lieux qu'on fréquente quotidiennement sans vraiment les connaître. Les autres artisans de cet album sont Cyril Doisneau (l'Institut des sourdes-muettes), Jeik Dion (la Plaza St-Hubert), Cab (les shops Angus), Saturnome (J.J. Joubert), Boum (le bain Saint-Denis) et Djibril Morissette-Phan (le Jardin botanique).

On nous souffle à l'oreille qu'avant de se lancer dans la bédé, Sylvain Cabot, qui vit à Montréal depuis cinq ans, a travaillé comme coiffeur et même libraire, ceci expliquant cela.

Il sera initié par ses collègues Carole, Annie et le propriétaire, Gérard. Une initiation à la coiffure, bien sûr, mais aussi, plus sérieusement, à la vie et à l'amour.

Les personnages de Trondheim et d'Obion, irrévérencieux à souhait, sont à la fois vrais et lamentables (parfois). Aurélie est une mère seule qui vient de perdre son emploi. Elle emménage « temporairement » chez sa grand-mère (Marie) avec sa fille Emma.

Toutes ces histoires de Derf Backderf sont réputées être vraies (d'où le titre !). Dans ces petites scènes d'observation du quotidien, on croise (avec bonheur et effroi !) toute une faune de gens ordinaires de Cleveland, en Ohio.

Des échanges captés ici dans un stand à journaux, là dans un café ou dans un bureau et dans une foule de scènes de rue, avec des sans-abri, de petits trafiquants de drogue ou simplement des passants.

Toutes les histoires ne se valent pas, mais sur les quelque 200 pages, il y a des perles. On est aussi témoin du style de Backderf, qui a fait les beaux jours de la bédé underground.

Ses dessins en noir et blanc psychédéliques cèdent le pas à des traits plus réalistes, même si on reste dans le cartoon loufoque, à la manière d'Aislin (The Gazette). Un très bel ouvrage.

★★★½

True Stories. Derf Backderf. Ça et Là.