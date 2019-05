L'humanité en péril: Fred Vargas est inquiète

Aux États-Unis, l'écrivain Jonathan Safran Foer publiera en septembre l'essai We Are the Weather à propos de l'impact de nos choix individuels sur l'état de la planète.

En France, c'est l'auteure de polars Fred Vargas qui sonne l'alarme dans un essai qui veut brasser la cage de ses concitoyens.

La créatrice du commissaire Adamsberg a fait ses devoirs, lu les études, les rapports d'experts, etc. Son cri du coeur est sincère et ce n'est pas la première fois qu'elle écrit sur le sujet.

Elle avait publié Nous y sommes il y a 10 ans. Si sa voix peut atteindre des lecteurs que les livres rédigés par des experts n'atteindront pas, alors ce livre aura été utile.

L'humanité en péril : Virons de bord, toute ! Fred Vargas. Flammarion.