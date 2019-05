Tu peux toujours rester: l'engagement ★★★

Avec ce quatrième roman, l'autrice Valérie Chevalier (aussi connue comme actrice et animatrice) renoue avec les personnages qui l'ont fait connaître, après s'être essayée à des formes narratives plus fragmentées avec La théorie du drap contour et Les petites tempêtes.

Ses fans seront heureux (heureuses, oserions-nous préciser) de retrouver les héroïnes de son premier livre, Tu peux toujours courir, Maud et Alice.

Alors que la première compte bien profiter de son célibat de façon la moins engagée possible et refuse de se laisser aller aux sentiments amoureux, la deuxième, désormais en couple avec son beau Alexis, rêve plutôt de fonder une famille, mais le départ de son chum en tournée remettra beaucoup de choses en question.

Utilisant avec efficacité les codes de la chick lit, Chevalier propose, dans une écriture directe et qui se veut le plus collée à la réalité possible, une réflexion sur l'engagement à l'heure des milléniaux et des applications de rencontres.

Sans rien réinventer, Valérie Chevalier sait embarquer le lecteur dans son histoire et rendre ses héroïnes attachantes, tout en mettant en scène un Montréal vibrant et vivant, avec ses quartiers, ses bars et ses restos.

★★★

Tu peux toujours rester. Valérie Chevalier. Éditions Hurtubise. 296 pages.