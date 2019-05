Bande dessinée : des nouvelles de Régis Loisel

Le plus québécois des bédéistes français - il a vécu 18 ans à Montréal, mais vient tout juste de s'installer en Touraine pour se rapprocher de ses petits-enfants - lance cette semaine au Québec une nouvelle série qu'il a scénarisée et qui tranche fortement avec ce qu'on connaît de lui. Le titre, déjà, est frappant : Un putain de salopard.

L'action se déroule en pleine jungle au Brésil, en 1972, quand un jeune voyageur tombe sur deux infirmières. Rapidement, ils nouent des liens et le lecteur découvrira vite que le jeune voyageur, étourdi et naïf, revient en fait sur les lieux où il a grandi, plongé dans une quête identitaire troublante à la suite de la mort soudaine de sa mère. Or, le « putain de salopard » n'est pas forcément celui qu'on croit. Des salopards, les infirmières en croiseront d'ailleurs aussi un certain nombre...

Rien à voir avec la série d'heroic fantasy qui a fait connaître Régis Loisel dans les années 80 et qui se poursuit aujourd'hui sous les pinceaux d'autres dessinateurs, La quête de l'oiseau du temps. Aucun parallèle non plus avec le sombre Peter Pan, inspiré du classique de J.M. Barrie. Et bien peu de parenté avec Le grand mort, la fable écologique sur fond fantastique que Loisel vient tout juste de terminer à titre de scénariste.