Prix des libraires: des voix fortes et marginales récompensées

Le Prix des libraires, qui présentait hier pour la deuxième année une soirée sous forme de gala au Club Soda, a récompensé des voix fortes et marginales du milieu littéraire, parmi lesquelles Alexie Morin, Joséphine Bacon et Robyn Maynard.

L'animateur Philippe-Audrey Larrue-St-Jacques a donné le ton au deuxième gala du Prix des libraires, présenté par l'Association des libraires du Québec (ALQ), dans son style bon enfant et pince-sans-rire, en confiant sa fierté d'être ambassadeur de ces prix, mais aussi le stress qui vient avec cette responsabilité. « On m'a demandé de faire des blagues à propos des finalistes, et là, j'ai lu les livres... » Il a préféré rendre hommage aux libraires, qui nous « connaissent intimement à travers nos choix » et qui « nous vendent toujours plus qu'un livre » en nous conseillant un coup de foudre ou une découverte qui transcende l'objet.

Ponctué de lectures d'extraits des livres de tous les finalistes, par Catherine Trudeau, Pascale Montpetit, Alice Pascual et Vincent-Guillaume Otis, le gala du Prix des libraires, très sympathique dans l'ambiance du Club Soda, gagnerait beaucoup à voir sa formule resserrée, car il est plus long que la plupart des galas. Même si les lecteurs sont des gens plus patients que la moyenne !

Mais c'est un beau palmarès de marginaux que les libraires ont choisi de célébrer cette année. Quand nous regardons la liste des lauréats, c'est assez frappant. Côté roman québécois, c'est Alexie Morin, avec Ouvrir son coeur, dans lequel elle parle d'une adolescence atypique et du parcours d'une exclue, qui a été couronnée. « Je suis remplie de gratitude », a-t-elle déclaré, en soulignant que c'était la neuvième fois qu'une femme remportait le prix dans cette catégorie en 26 ans. Mentionnons que c'est la troisième année de suite que la maison Le Quartanier obtient le prix dans cette catégorie.