Ghost in Love, un nouveau Marc Levy

Difficile à croire, mais l'été est à nos portes et on commence à penser à nos lectures de vacances. Ça tombe bien, Marc Levy fait paraître son 20 e titre,

Ghost in Love, un roman sous le thème de l'amour filial et paternel. L'écrivain à succès - son dernier titre, Une fille comme elle, s'est vendu à plus de 400 000 exemplaires - flirte avec le fantastique dans cette histoire de fils qui se lance dans toutes sortes de péripéties pour réaliser la dernière volonté de son père mort.

Est-ce pour mieux envelopper son personnage de fantôme que Marc Levy a choisi de camper l'action de son récit à San Francisco, la cité du brouillard ?