Prix des libraires 2019: côté roman, la relève domine

Dans la liste des finalistes 2019, nous avons trois primoromancières : Catherine Lemieux pour Une affection rare, Alexie Morin pour Ouvrir son coeur (elle a déjà publié un recueil de poésie et une novella) et Clara Dupuis-Morency pour Mère d'invention. Kevin Lambert n'en est qu'à son deuxième roman avec Querelle de Roberval. Seul Jean-Philippe Baril Guérard, avec Manuel de la vie sauvage, a plus de publications à son compteur.

Disons que les écrivains d'expérience, qui ont bâti une oeuvre, se font plutôt rares. Comment expliquer ça ?

« Effectivement, cette année, on s'est fait la remarque que les finalistes étaient pas mal jeunes », reconnaît Josianne Létourneau, de la Librairie du Square. « Mais, dans ce cas-ci, les romans sont tellement puissants qu'on ne peut pas faire autrement. »

« Souvent, quand on lit un premier roman, on trouve moins de maturité, on voit la promesse d'une belle carrière. Mais, maintenant, on tient quelque chose et on ne peut pas attendre [avant] de le souligner. »

« On dirait qu'ils font une entrée fracassante, et ça déconcerte tout le monde », souligne Olivier Boisvert, de la librairie Gallimard. « La tendance est au roman assez social qui essaie de mélanger, si l'on veut, un ancrage territorial et des problématiques fortes. Il y a beaucoup d'espièglerie, de singularité, on veut tordre le cou aux idées reçues. »

« C'est un prix de sélection par les libraires, pas de soumissions par les éditeurs », précise Audrey Martel, de la librairie L'Exèdre à Trois-Rivières. « C'est la beauté du Prix des libraires, qui respecte l'esprit de découverte. Et je pense qu'il y a véritablement une nouvelle génération de libraires. Leurs intérêts, le fait qu'ils soient plus tournés vers les auteurs de la relève, ça se ressent et ça donne une image de la librairie d'aujourd'hui. »

La jolie tempête

Il est vrai qu'au cours des dernières années, de jeunes entrepreneurs ont pris le relais d'un métier qu'on croyait moribond et insufflé un nouvel esprit à la librairie de quartier. Des passionnés, qui ont leurs pages Facebook, Twitter et Instagram, qui organisent des tas d'activités et qui ont un regard éditorial sur ce qu'ils exposent en vitrines. Si l'on ajoute à cela que les nouvelles maisons d'édition nées dans les années 2000 ont maintenant atteint un point de maturité, on se retrouve un peu avec une tempête parfaite.

« Ces maisons d'édition ont des directeurs friands de nouveaux talents et qui les travaillent, croit Olivier Boisvert. On est de plus en plus dans les récits hybrides, l'art romanesque est détourné de ses codes, on cherche la phrase bondissante, l'esprit vif qui décortique son époque, une manière de révéler le réel avec un angle particulier. »

« Ce sont quand même des propositions littéraires de haut niveau, pas forcément très grand public, où on cherche à éroder les frontières entre les genres. Quand a-t-on vu un auteur faire un roman sur une startup comme [l'a fait] Jean-Philippe Baril Guérard ? »

Mais, tient à préciser Olivier Boisvert, « les nouveaux libraires, on est toujours des lecteurs de Jacques Poulin et de Michel Tremblay. Le Prix n'est pas décidé par des libraires qui votent isolément, ce sont les libraires qui conseillent ces livres-là, et ils sont saisis par les lectrices et les lecteurs. Un roman comme Ouvrir son coeur d'Alexie Morin est une oeuvre assez générationnelle, mais qui plaît aux baby-boomers, qui ont tous envie de prendre Alexie Morin dans leurs bras. »