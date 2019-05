Dominique Demers: fais comme l'oiseau

Dominique Demers lance L'albatros et la mésange, un roman qu'elle destine autant aux ados qu'aux adultes. Plus de 25 ans après la trilogie des Marie-Lune, l'autrice renoue avec plusieurs thèmes (amours adolescentes, relations parent-enfant, nature et spiritualité), traités avec une sensibilité tout actuelle. Dominique Demers a reçu La Presse dans son appartement montréalais, alors que les premiers bourgeons venaient d'éclore.

Dans votre site internet, vous dites : « J'ai traversé plus d'une journée difficile en sachant qu'un roman m'attendait sur ma table de chevet. » Aujourd'hui, dans l'autobus, les gens ne lisent plus, ils consultent leur téléphone. Le soir, ils se retrouvent aussi avec leur téléphone s'ils n'ont pas appris à aimer lire ?

Totalement. Je donne des conférences sur le bonheur de lire et comment le propager. Comment lire pour emmieuter le monde. Tant qu'on n'aura pas créé une société de lecteurs, on va être limités. On pense à Trump, et ça changerait beaucoup de choses si on était davantage une société de lecteurs. Ça fait 30 ans que je travaille dans le domaine, et je donne de plus en plus de conférences à ce sujet. Mais c'est clair qu'on ne fait pas tout ce qui est en notre pouvoir pour créer cette société de lecteurs. Quand je commence là-dessus... C'est vraiment un thème qui me porte beaucoup parce que, pour moi, lire est la plus grande assurance bonheur.

Votre nouveau roman met en scène des adolescents de 17 ans, mais vous le proposez autant aux jeunes qu'aux adultes ?

Oui. Parmi les livres qui m'ont le plus marquée dans ma vie, parmi les plus beaux que j'ai lus, il y a beaucoup de livres « young adult ». Ces livres ado-adultes, ce sont de bons livres pour faire découvrir le bonheur de lire à ceux qui ne l'ont pas découvert et qui sont adultes.

Ils sont aussi bons pour les autres : la lecture est une passion et, à un moment donné, le feu s'éteint un peu. On est pris par le quotidien. Lire est un effort. C'est normal : c'est un code, il faut le décoder. Quand on est super fatigué, c'est plus facile d'ouvrir le téléviseur ou d'appuyer sur Netflix. Il faut vraiment être nourri par des livres qui nous enchantent. Et je pense que la littérature pour adolescents a davantage une capacité d'enchantement.

Vos deux personnages principaux, Mélodie et Jean-Baptiste, ont leurs difficultés et leurs questionnements, mais il y a beaucoup de lumière dans L'albatros et la mésange.

La lumière vient de la nature. C'est ma clé à moi.

C'est vrai, alors que ce roman est très urbain...

Oui, mais il y a toujours la nature en toile de fond. Parce que moi, c'est comme ça que je me réenchante. Avec la littérature et la nature.

Et avec le sport, comme pour Mélodie, qui aime courir tôt le matin ?

Le sport, c'est mon hygiène de vie, mon bonbon. Je suis surtout une nageuse, alors c'est en piscine - ou en lac, l'été. Je m'entraîne aussi dans les marches du mont Royal, comme Mélodie. S'entraîner, c'est une chose, mais s'entraîner dans la nature... Voir des oiseaux, des arbres, des animaux, des plantes, le roc, tout ça m'émeut beaucoup.

Ce contact avec la nature manque parfois autant aux enfants d'aujourd'hui que la lecture ?

Totalement. Je suis née à la campagne. Quand je suis arrivée à Montréal à 17 ans, j'ai réalisé qu'il y avait des enfants qui grandissaient, qui devenaient des adultes et qui mourraient sans avoir jamais vu ni un lever ni un coucher de soleil. Ça me catastrophait. Parce que je trouve que c'est vraiment dans le contact avec la nature qu'on trouve notre place dans l'univers. Ce que dit Jean-Baptiste, c'est très proche de moi.

C'est sûr qu'on ne peut pas s'empêcher de se poser des questions sur qui nous sommes. Que ça nous mène à croire en Dieu ou pas, ce n'est pas grave. Ça nous amène à une leçon d'humilité, à comprendre notre petitesse et notre grandeur. Je suis vraiment persuadée, comme Jean-Baptiste, comme tous ceux qu'il cite, que si l'humain continue de s'imaginer au sommet d'une pyramide, il ne pourra jamais s'épanouir. C'est ce qui crée notre perte.

Vous mettez en scène une famille très catholique, alors que la religion est un sujet peu traité en littérature adolescente.