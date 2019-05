Le romancier Marc Levy revient avec un fantôme amoureux

Comme les hirondelles annoncent le printemps, un nouveau roman de Marc Levy est le signe que l'été n'est pas loin. L'auteur français aux 45 millions d'exemplaires vendus dans 49 langues, revient mardi en librairie avec Ghost in love, comédie romantique quasiment assurée d'être un nouveau best-seller.

Le 20 e roman de l'auteur à succès bénéficie d'un tirage exceptionnel de 350 000 exemplaires. Son précédent roman, Une fille comme elle, paru au printemps 2018, s'est écoulé à 400 000 exemplaires, selon son éditeur Robert Laffont/Versilio, et vient de sortir en poche.

Léger et drôle, servi par des dialogues qui font souvent mouche, le nouveau roman de Marc Levy, un auteur souvent adapté au cinéma, fait parfois penser aux meilleurs comédies de l'âge d'or d'Hollywood.

Le fantôme d'un ancien chirurgien, Raymond, vient hanter les jours et les nuits de son fils Thomas, pianiste virtuose à Paris. Le fantôme a une requête insensée. Il aimerait que Thomas l'aide à rejoindre Camille, la femme qu'il avait follement (et chastement) aimé et qui vient de mourir à San Francisco. Leurs cendres réunies, les deux amants pourront partager ensemble l'éternité.

Comment admettre qu'on parle avec un fantôme (que personne d'autre que Thomas ne peut voir et entendre) et qu'on n'est pas victime d'hallucinations ?

Comment voyager de Paris à San Francisco avec une urne funéraire contenant les cendres de son père sans attirer l'attention ? Comment convaincre la famille de Camille, dont sa fille Manon, d'exaucer le voeux d'un fantôme amoureux ?

L'ombre du père

Marc Levy, 57 ans, s'est visiblement beaucoup amusé en écrivant Ghost in love et le lecteur se régalera lui aussi en découvrant des scènes hilarantes comme celle où Thomas, secondé par son père, se retrouve médecin malgré lui dans le vol Paris-San Francisco en portant assistance à un passager victime d'un malaise hypoglycémique.

Que dire enfin de la joyeuse cérémonie funèbre de Camille au cours de laquelle l'assistance se met à danser sur la musique de Stayin'Alive des Bee Gees sous la lumière d'une boule disco ?

Mais, au-delà de la pure comédie, on décèle dans ce roman une touche plus personnelle et souvent sous-jacente dans les romans de Marc Levy : l'ombre du père.

L'écrivain a d'ailleurs dédié son 20e roman à son père qui, comme le fantôme du livre, s'appelait Raymond. Raymond est également le premier nom qui apparaît dans les remerciements de l'auteur à la fin du livre.

Ancien résistant communiste, membre des FTP-MOI, évadé du train de déportés en route vers le camp de concentration de Dachau, Raymond Levy a disparu en 2014.

Lors d'un entretien avec l'AFP à l'occasion de la sortie d'Une fille comme elle, l'auteur avait confié avoir parfois l'impression que son père était « assis sur (son) épaule » pendant qu'il écrivait.

L'écrivain ajoutait que la plus grande leçon que son père lui avait apprise était de toujours « avoir de l'empathie pour les autres ».

À cet égard, le livre de Marc Levy (lui-même père de famille) constitue un magnifique témoignage d'amour à la fois filial et paternel. « Dis, Papa, c'est quoi être un père ? », demande l'écrivain au début de son ouvrage. Le lecteur découvrira la réponse à cette question essentielle à la fin du roman.