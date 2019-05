Margaret Atwood à Montréal

Margaret Atwood sera de passage à Montréal le 18 septembre à l'Université Concordia afin de discuter de The Testaments, la suite de sa dystopie à succès The Handmaid's Tale.

L'autrice se lance en effet dans une grande tournée de promotion de son nouvel ouvrage au Canada qui s'amorcera à Toronto, le 16 septembre, et prendra fin à Charlottetown, le 4 octobre.

En plus d'une lecture de The Testaments, qui paraîtra le 10 septembre aux Éditions Penguin Random House, Margaret Atwood prendra le temps de discuter avec l'auditoire de la suite de The Handmaid's Tale, narrée par trois femmes de Gilead, qui reprend le fil de l'histoire 15 ans après la scène finale du roman original. - Stéphanie Vallet

Consultez le site de The Testaments: https://www.penguinrandomhouse.ca/atwood