Les mémoires de Barack Obama ne sortiront pas en 2019

L'éditeur Penguin Random House a commencé mardi à aviser ses partenaires étrangers et d'autres quant au statut du livre de Barack Obama. L'ancien président écrit lui-même le livre, rédigeant un premier brouillon à la main, une technique qu'il avait utilisée pour de nombreux discours à la Maison-Blanche et son premier succès de librairie, Dreams from My Father (Les rêves de mon père).

L'ancien président et son épouse, Michelle Obama, ont signé des contrats lucratifs en 2017. Le livre de Mme Obama a été publié l'année dernière et est rapidement devenu l'un des mémoires politiques les plus populaires de l'histoire, avec plus de 10 millions d'exemplaires vendus dans le monde.

Le choix du moment de la publication du livre de l'ancien président est plus délicat. Le lancement d'un livre en 2020 pourrait remettre Barack Obama sous le feu des projecteurs, au moment même où les électeurs démocrates choisissent un candidat à la présidentielle, suscitant une nouvelle discussion sur son héritage et le mettant sur la sellette au sujet des candidats qui espèrent poursuivre son oeuvre.

Ce serait une situation particulièrement délicate étant donné que Barack Obama a clairement indiqué qu'il n'avait pas l'intention de jouer un rôle dans la primaire présidentielle démocrate, notamment en refusant d'appuyer son vice-président, Joe Biden, ou tout autre candidat. Mais en tant que démocrate le plus populaire du pays, même plus de trois ans après son départ du pouvoir, chaque mot de Barack Obama à propos de la campagne sera examiné de près pour déterminer quels candidats il favorise.

L'éditeur n'a pas informé ses partenaires d'une possible date de lancement, selon une personne au courant des détails. La personne n'était pas autorisée à parler publiquement du livre et s'est confiée sous le couvert de l'anonymat.

Les Obama ont signé un contrat avec Penguin Random House en 2017. Bien que les termes financiers de l'accord n'aient pas été dévoilés, le livre de l'ancien président devait générer la plus grande avance pour un ex-président. Le record précédent est estimé à 15 millions $ pour My Life, de Bill Clinton.