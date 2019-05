Timothy Morton: penser grand est notre destin

Qui est Timothy Morton ?

Né en 1968 à Londres, Timothy Morton dirige aujourd'hui la chaire Rita Shea Guffey à la Rice University de Houston. Le magazine Philosophie le désigne comme l'un des penseurs les plus stimulants du moment, avec un petit côté « rock star » dû à ses amitiés avec des artistes comme Björk et Olafur Eliasson. C'est d'ailleurs d'une chanson de Björk, Hyperballad, qu'il s'est inspiré pour développer son concept d'hyperobjet. Timothy Morton mélange allègrement la poésie, l'architecture, la métaphysique, le bouddhisme et l'écothéorie dans ses essais qui révolutionnent notre façon de voir la crise écologique et, plus globalement, la biosphère. La pensée écologique, dont la publication originale remonte à 2010, est seulement le deuxième livre traduit en français du philosophe, chez Zulma Essais. Cet essai est présenté comme un texte fondateur, tellement il bouleverse notre vision du vivant. Un voyage qui donne le vertige, alors que Timothy Morton s'appuie autant sur Darwin que Levinas, Dawkins, Freud, Marx ou Derrida, des poètes comme Shelley, mais aussi Erich Fromm ou Mallarmé, ainsi que sur la culture populaire avec des films comme Wall-E ou Blade Runner. Morton nous invite à « penser grand », plus global que local. « Refaçonner notre monde, nos problèmes et nous-mêmes, voilà qui fait partie du projet écologique. »

La « nature » n'est qu'un fantasme

La pensée écologique n'a rien à voir avec un guide pratique écolo. C'est avant tout un livre de philosophie, parfois ardu mais accessible, qui explique que la crise écologique nous oblige à repenser entièrement notre rapport au monde. Et en premier lieu à nous débarrasser de l'idée même que nous nous faisons de la nature, que nous imaginons en arrière-plan dans notre vie, comme quelque chose qu'on va rejoindre un week-end à la campagne ou qu'on doit protéger loin des villes. Notre concept même de la nature, que nous n'avons jamais possédée, est un fantasme qui nuit à notre compréhension des véritables enjeux. Citant Freud, Morton martèle qu'il est plus difficile de renoncer à un fantasme que de renoncer à la réalité. « Ce que nous appelons Nature est monstrueux et toujours en mutation, étrangement étrange tout au long du chemin », note-t-il. « Il est absurde de condamner la manipulation "technologique" des gènes, comme si l'élevage dans les haras n'était pas une manipulation technique. Le croisement des races est une forme de technologie. Les champs et les fossés sont de la technologie. Les grands singes et leurs bâtons à termites sont technologiques. Et qu'est-ce que l'orge, sinon une plante queer ? Les êtres biologiques sont tous queer. Tous les aliments sont de la Frankenfood. »

Le maillage et l'étrange étranger