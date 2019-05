Du bon voisinage au Festival du Jamais Lu

Dave Jenniss

L'artiste autochtone Dave Jenniss, qui est aussi le directeur artistique du Théâtre Ondinnok, a écrit La cendre de ses os. Quelques années après la mort de son père, le Malécite Martin Katanish retourne sur la terre de ses ancêtres, au Nouveau-Brunswick. Là-bas, il s'engage dans un débat sur le lieu où iront les cendres de son père.

« Cent. Un 1 avec deux 0. Le cercle, l'infini. Y'a personne d'immortel, mais y'a l'animal. J'me sens pas bien. Y'a trop de monde. Je suis pas sûr... j'ai les yeux pleins d'eau et le coeur qui veut fendre en deux. Cent, comme si je venais de faire le 100 m style libre. Je reprends mon souffle, je m'approche, mes genoux cassent comme deux arbres abattus à coup de hache. Pis je te vois au loin, exposé comme une oeuvre d'art, un artisanat de notre nation. Pis le frère, avec sa grande gueule qui doit s'inventer des souvenirs pour ben paraître. Sa blonde le regarde pis c'est vide, vide de sens, vide d'amour. Mais c'est ça, la vie dans la petite place, la plus belle s'accroche au plus con, parce qu'a pas d'autre choix. Ça sent l'âme perdue... la douleur pesante de la mort. »

Aux Écuries le 9 mai, 20 h

Maxime Champagne