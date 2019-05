Comment les paradis fiscaux ont ruiné mon petit-déjeuner : dérision fiscale ★★★ ½ 

Après Pinkerton (épopée antiromantique inspirée de Weezer) et Poulet Grain-Grain (récit philosophico-loufoque d'un retour à la terre), tous deux coécrits par Alexandre Fontaine Rousseau, le voilà en solo.

Dans Comment les paradis fiscaux ont ruiné mon petit-déjeuner, il met en scène son alter ego qui, outré, proclame qu'il n'utilisera plus les produits et les services d'entreprises qui usent de paradis fiscaux. Plus facile à dire qu'à faire, constatera-t-il. Au fil des dizaines de pages suivantes, il détaille les stratagèmes utilisés par IKEA, Nike, Uber et quantité d'autres pour éviter de payer des impôts.

Avec clarté - il ne se gêne pas pour nous faire des dessins, c'est de la BD, après tout ! - et un humour trempé dans l'autodérision, il brosse le portrait d'un système qui facilite la triche.

C'est consternant, mais le récit est inspiré, drôle et habilement ficelé.