Le 30 juillet dernier, Panayotis Pascot annonçait sept spectacles au Bordel, au Terminal et au National, du 3 au 8 août. Le lendemain, tous affichaient complet. La preuve que l’humoriste français fait courir les foules des deux côtés de l’Atlantique et que sa carrière profite du succès de son premier livre, La prochaine fois que tu mordras la poussière, vendu à plus de 200 000 exemplaires depuis septembre dernier.

Ce n’est pas la première fois que le Français vient tester son matériel au Québec. En entrevue, il dit apprécier le fait que la culture du stand-up est installée ici depuis bien plus longtemps qu’en France. « Les Québécois ont l’habitude du travail en rodage et ils ont un amour de l’idée plus que de la punch line, explique-t-il. Même si le numéro n’est pas fini sur le plan de la livraison, ils vont être accueillants face à l’idée derrière les blagues. »

Lorsqu’on lui demande si son succès littéraire explique la capacité de ses salles à se remplir en un clin d’œil, il a du mal à se prononcer. « Évidemment, le livre y est pour quelque chose, mais je n’ai pas assez de recul pour donner des chiffres concrets. »

Parlons-en de ce best-seller dans lequel il explore sa relation tendue avec son père mourant, sa difficulté à assumer son homosexualité et son rapport conflictuel avec les émotions. Un livre écrit sans filtre. « J’essaie de ne pas convoquer le troisième œil du jugement quand j’écris, même pour la scène. Mon nouveau spectacle va traiter de sujets assez personnels et je ne me pose jamais la question de ce que les gens vont penser. »

Le clown est triste

Son récit très personnel aborde également ses longs épisodes dépressifs et ses idées sombres, à une époque où un nombre croissant d’humoristes s’ouvrent sur leur dépression, leur bipolarité et leurs idées suicidaires. On n’a qu’à penser à Michel Courtemanche et au documentaire Le clown est triste auquel participent entre autres Mario Jean, Cathy Gauthier et Erich Preach.

Pour faire de la comédie, il faut prendre un pas de recul par rapport à la vie. On a tous vécu des anecdotes extrêmement gênantes au lycée qui ne nous font pas rire sur le coup, mais qu’on arrive à raconter en rigolant à l’âge adulte. Notre travail en tant qu’humoriste est de trouver ce recul le plus vite possible. Panayotis Pascot

Panayotis Pascot fait d’ailleurs remarquer que si l’on retire les blagues des numéros d’humour, on y découvre souvent des sujets sombres. « Plusieurs humoristes nous font rire sur leur divorce, sur le fait que leurs enfants les détestent ou sur leur solitude. »

Il croit aussi que l’humour est une forme de sécurité. « La plupart des humoristes ont été des gamins un peu étranges, seuls ou qui cherchaient leur place dans leur famille. L’humour a été pour eux un point d’accroche afin de se sentir aimés assez facilement. Ensuite, on en a fait une force qui nous sert professionnellement. »

Si ses métiers d’humoriste et d’écrivain profitent de sa grande capacité d’observation, son sens aigu de l’analyse peut également lui jouer des tours. « Je suis sans cesse dans l’analyse des risques de chaque parole et de chaque action. Les cerveaux très analytiques sont toujours dans le contrôle. Pourtant, je pense que le bonheur arrive dans la vie quand on lâche le contrôle. »

Dans son livre, il écrit ne pas être facilement atteint par les émotions et ne pas se laisser pénétrer par la vie. Une idée qui surprend, alors qu’il doit être un vecteur de rire et d’émotion avec le public. « Dans ma vie personnelle, je ne suis pas très à l’aise avec l’expression libre des émotions. Mais pour écrire le livre, j’emmagasinais beaucoup d’émotions pendant des semaines, puis c’était comme éclater un bouton pour faire sortir le pus. Ça me sert artistiquement. »

S’il décrit son premier spectacle comme celui d’un enfant qui essaie de devenir adulte et de tuer son père, il ne parle pas du tout de ses parents dans le deuxième, qui se nomme Entre les deux. « J’y raconte cette phase durant laquelle on n’est plus un enfant, mais qu’on n’en a pas encore nous-mêmes, dit l’humoriste français de 26 ans. J’ai du mal à comprendre l’utilité de cette phase. Dans le spectacle, je réfléchis à si ça m’intéresse de devenir père, à comment je pourrais le devenir et si je suis assez développé pour l’être. »

Bien que sa carrière soit remplie de rôles au cinéma, d’écriture littéraire et de projets télé, il se consacre entièrement à son nouveau spectacle ces jours-ci. Il a déjà annoncé une quarantaine de dates à Paris, 45 dans le reste de la France, en Belgique et en Suisse. « J’espère aussi pouvoir revenir à Montréal prochainement. »

Consultez le site de l’humoriste