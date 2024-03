L’annonce de la mise sous protection des créanciers par le Groupe Juste pour rire – ainsi que l’annulation du prochain festival – a provoqué plusieurs réactions dans le monde des affaires, de la politique et du divertissement.

En milieu d’après-midi, le ministre provincial de la Culture et des Communications, Mathieu Lacombe, a publié ce message sur le réseau X : « Le festival Juste pour rire, c’est un riche héritage, un emblème de notre milieu culturel qui a fait rayonner le Québec à l’international. Mes pensées sont d’abord et avant tout avec les employés mis à pied et les artistes touchés par cette nouvelle du Groupe JPR. »

Il a ajouté dans un second statut : « Je suis conscient de la situation difficile dans laquelle nos festivals québécois sont présentement. Ma collègue Caroline Proulx (ministre du Tourisme) et moi suivons la situation de près.)

Toujours sur X, la mairesse de Montréal, Valérie Plante, a aussi réagi à la nouvelle. « C’est avec regret que j’ai appris la décision du Groupe Juste pour rire. Je tiens à saluer le travail et le dévouement de l’ensemble des employé-es, qui contribuent énormément au rayonnement de l’humour et de Montréal. »

« Le Festival Juste pour rire nous manquera cet été. C’est un rendez-vous phare de la scène culturelle montréalaise et dans la programmation estivale du Quartier des spectacles. Espérons que les activités de restructuration du groupe lui permettront de faire un retour. »

« L’humour fait partie intégrante de notre culture et nous allons continuer de le soutenir. J’ai demandé aux équipes de la Ville de Montréal de prendre contact avec l’organisation pour évaluer les suites envisagées. »

Du côté d’Ottawa, le bureau de la ministre du Patrimoine canadien Pascale Saint-Onge a répondu par ce message envoyé à La Presse : « Nous reconnaissons la difficulté de la situation pour le festival. En tant que gouvernement, nous sommes déterminés à soutenir Juste pour rire en contribuant par le biais du Fonds du Canada pour la présentation des arts, qui vise à soutenir les organismes organisant des festivals, entre autres. Nous resterons vigilants et travaillerons en étroite collaboration avec eux pour qu’ils puissent continuer à bénéficier des divers programmes que nous proposons. »

Ericka Alneus, responsable de la Culture à la Ville de Montréal, a aussi commenté la situation dans un message envoyé à La Presse : « C’est avec regret que nous avons appris la décision du Groupe juste pour rire, dont le festival joue un rôle central dans la réputation et la programmation estivale de Montréal. L’humour est un élément distinctif de la scène culturelle montréalaise et nous espérons que les efforts de restructuration du groupe lui permettront de continuer d’offrir une programmation montréalaise. »

Attristés, mais pas surpris

Martin Roy, du REMI (Regroupement des évènements majeurs internationaux) s’est dit attristé de l’annonce : « J’ai une pensée pour les employés licenciés et les artistes. C’est toute l’industrie festivalière qui vit cette annonce dans la solidarité. Juste pour rire est un fleuron de la culture québécoise depuis 40 ans. On espère en préserver le plus possible l’esprit et le contenu. »

Il ajoute : « Toutefois, je ne suis pas très étonné de cette nouvelle. Ça fait des mois qu’on dit aux différents paliers de gouvernement que ça ne va pas bien pour les festivals et les évènements. Et l’épicentre reste les festivals qui offrent une partie ou l’ensemble de leur programmation gratuitement, comme Juste pour rire, le Jazz ou les Francos. La vague inflationniste est bien présente, mais les revenus, les subventions et les commandites ne suivent pas. »

Même constat du côté du Regroupement des festivals régionaux artistiques indépendants (REFRAIN) : on reçoit la nouvelle non pas avec surprise, mais avec plusieurs interrogations. « On entendait déjà des rumeurs de corridor, il y avait beaucoup de signaux, commente Patrick Kearney, président de l’association. Par contre, il faut se rappeler que c’est tout le Groupe Juste pour rire qui fait faillite. On parle beaucoup du festival, mais je ne suis pas convaincu que les 50 millions [de dettes] relèvent beaucoup du festival. »

Ainsi, pour Patrick Kearney, qui défend les intérêts de plus petits festivals, il est nécessaire de se demander lesquelles des nombreuses autres activités du Groupe JPR ont creusé les dettes de l’entreprise. « Si on demande de l’aide pour les gros festivals [en réponse à la faillite], il faut que ce soit justifié », plaide-t-il.

Pour la suite, Patrick Kearney n’a pas trop d’inquiétudes pour le milieu de l’humour, même s’il est peiné pour les artistes et artisans qui pâtissent de cette situation. « La nature a horreur du vide, dit-il. Il va y avoir un rééquilibrage. Avant, les humoristes dépendaient beaucoup de Juste pour rire. Maintenant, ils existent sans ça. Il n’y avait déjà plus de galas, l’évènement n’est plus aussi incontournable. L’écosystème a changé. »

Des artistes touchés

Plusieurs spectacles ont été annulés dans la foulée de cette annonce, notamment le spectacle d’humour de Jean-Sébastien Girard et la comédie musicale Waitress. Martin Béliveau, agent de Jean-Sébastien Girard et de Julie Ringuette (qui devait endosser un des rôles principaux dans la comédie musicale Waitress), a indiqué à La Presse : « On a appris la nouvelle ce matin comme tout le monde. On sentait qu’il passait quelque chose, depuis la publication de l’article du Devoir sur la restructuration de Juste pour rire, mais pas à ce point-là ! On encaisse le coup et va poser des questions pour la suite. En espérant que les contrats des artistes seront respectés… »

Jean-Sébastien Girard a ajouté, sur X : « Les derniers spectacles de ma tournée Un garçon pas comme les autres ne sont PAS annulés ! Mon extraordinaire agence produira les dernières représentations. Mes pensées à tous ceux qui perdent leur emploi. Sale temps pour notre métier ! »

De son côté, l’humoriste Louis T. a aussi voulu rassurer le public sur Facebook : « Ma tournée est maintenue, autant pour les spectacles déjà annoncés que d’autres qui s’ajouteront. Les gens ayant déjà acheté des billets n’ont pas à s’inquiéter. Nous reprenons la production de la tournée. Mes pensées vont aussi et surtout aux employés ayant perdu leur emploi ce matin. »

« Pas de panique à bord, ce n’est pas Eve Côté qui fait faillite, c’est Juste pour rire », a quant à elle écrit l’humoriste Eve Côté, dont le spectacle est produit par Juste pour rire, assurant que « [son] show va bien ». Elle ajoute que son équipe travaille sur la situation et que ses fans recevront de « bonnes nouvelles » dans 48 heures. « Tenez-le-vous pour dit, je vais continuer de venir vous visiter dans votre coin de pays », conclut l’artiste.

Avec la collaboration de Jean Siag, Marissa Groguhé et Luc Boulanger, La Presse