Jay Du Temple parcourra le Canada à la course et à vélo

Jay Du Temple réalisera ce qu’il qualifie d’« idée folle » le printemps prochain. Pour clore sa tournée Fin, l’humoriste donnera des spectacles partout au Canada. L’élément inusité de son projet ? Il parcourra le pays à la course et à vélo.

Jay Du Temple a dévoilé mardi sur les réseaux sociaux les dates de cette tournée canadienne, qui le mènera notamment à Moncton, Vancouver, Calgary, Saskatoon, Sudbury et Toronto. Dans un nouvel épisode de sa balado Jay Du Temple discute, l’humoriste explique en détail comment est né ce projet et de quelle manière il se déploiera.

Celui qui a terminé sa tournée précédente en donnant un spectacle au Centre Bell et en se faisant raser la tête pour Leucan cherchait une façon unique de clore le chapitre de Fin.

L’hiver dernier, alors qu’il s’entraînait en prévision d’un Ironman, Jay Du Temple écoutait des balados de coureurs ayant parcouru les États-Unis et l’Australie à la course.

« J’écoutais ça sur le vélo stationnaire et, à un moment donné, j’ai flashé : je pourrais traverser le Canada à la course et à vélo pour faire des spectacles », raconte-t-il.

C’est ce qu’il fera du 7 mai au 22 juillet. Il estime qu’il franchira environ 750 km à la course et 6000 km à vélo, tout en amassant des fonds pour la Fondation Douglas et la recherche en santé mentale.

« C’est le projet le plus moi au monde. Moi, ce que j’aime dans la vie, c’est faire des spectacles et faire du sport. Là, c’est le mélange des deux », ajoute l’humoriste dans l’épisode.

La tournée, présentée entièrement en français, se terminera à Montréal, à la Place des Arts. Jay Du Temple y sera en spectacle pendant cinq soirs, et ce, dans cinq salles différentes.