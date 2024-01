Dans les coulisses du Show caché 3 Les jokes de papa de Louis-José Houde

« On dirait que je commence à maîtriser ça », glisse Louis-José Houde au détour de la conversation, dans les loges du Bordel, entre deux spectacles. Ça ? Ça, comme dans l’art du stand-up, qu’il pratique pourtant depuis plus de 25 ans, avec un certain succès. La Presse a assisté à une des dernières soirées de rodage de Tu n’es pas spécial, le troisième « show caché » de celui qui ne cache pas sa joie d’être devenu papa.