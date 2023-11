L’humoriste Kevin Hart a reçu le prix Mark Twain du Kennedy Center pour l’ensemble de sa carrière dans l’humour américain, couronnant une carrière de trois décennies.

La Presse Canadienne

L’artiste de 44 ans a commencé dans le milieu en tant qu’adolescent, en se produisant dans des salles telles que le Laff House dans sa ville natale de Philadelphie sous le nom de Lil Kev.

Hart est devenu l’un des artistes les plus rentables et les plus omniprésents du pays, avec onze de ses films qui ont figuré en première position au box-office.

Parmi les anciens récipiendaires de ce prix, on retrouve Whoopi Goldberg, Carol Burnett et Dave Chapelle.