L’humoriste Dominic Paquet réclame plus de 50 000 $ à son ancien gérant et à l’entreprise de ce dernier. Au cœur du litige, des redevances pour la diffusion de son premier one man show, Dominic Paquet.

Dans une poursuite déposée à Montréal le 13 octobre, Dominic Paquet soutient que les droits pour son one man show ont été obtenus par son ancien gérant, Sébastien Roy, « sans son consentement ». Il évalue à 25 125,72 $ les sommes qu’il n’a pas perçues de la part de son gérant, de l’entreprise de ce dernier (Productions Fou du Roy), et de la boîte de production et de distribution ComedieHa.

Il réclame également 25 000 $ en honoraires d’avocat, invoquant les « multiples fautes » et la « mauvaise foi » de son ancien gérant. Dominic Paquet demande à la cour d’ordonner à ComedieHa de cesser de verser des redevances à Sébastien Roy, Il exige enfin la rétrocession de tous les droits de son spectacle.

Dans la poursuite, on apprend que Dominic Paquet a cessé de travailler avec Sébastien Roy en mars 2014, après neuf ans de collaboration, pour faire affaire avec Entourage, qui prenait une plus petite commission et qui offrait selon lui « beaucoup plus de service ».

L’humoriste tenait pour acquis que les redevances de son spectacle seraient dès lors versées à Entourage, tandis que l’équipe d’Entourage croyait que Dominic Paquet les recevait directement.

Selon la poursuite, des ententes à propos de la captation du spectacle et de la cession de droit auraient été conclues « à l’insu » de Dominic Paquet. Le spectacle, capté en janvier 2010, a été diffusé pendant la pandémie sur Prise 2, une chaîne appartenant au Groupe TVA.