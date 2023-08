Après des années à multiplier les disques et les tournées qui viennent avec, Marc Dupré retrouvera sous peu son premier amour : l’humour. Avec des papillons au ventre, mais aussi un désir renouvelé de se raconter.

Marc Dupré ne craint pas de l’avouer : sa carrière musicale était devenue un carcan. Un carcan confortable et rassurant, mais un carcan tout de même. « Il m’arrivait de jouer des chansons sans trop m’en rendre compte. J’ai réalisé dernièrement que la scène était rendue un lieu trop safe pour moi. Je suis un gars de défis. J’ai senti que j’avais besoin de me mettre en danger, et l’adrénaline de l’humour me manquait. »

C’est donc un peu « sur un coup de tête » qu’il a accepté l’invitation du festival ComediHa ! d’animer le premier gala de l’édition 2023, le 8 août au Grand Théâtre de Québec. Accompagné sur scène par plusieurs humoristes, dont Yannick De Martino, Véronique Claveau, Laurent Paquin et Richardson Zéphir, Marc Dupré va présenter quatre numéros écrits spécialement pour l’occasion.

Cette décision de reprendre le micro pour faire rire a soufflé sur les braises d’un projet qui couvait depuis un certain temps, celui d’offrir un nouveau solo d’humour.

Le nom de ce spectacle est déjà trouvé : Ben voyons donc !

J’ai toujours noté les idées qui me venaient, que ce soit pour des paroles de chansons ou des numéros d’humour. Là, je viens d’avoir 50 ans [le 28 juillet] et j’ai senti que j’avais des décisions à prendre… Marc Dupré

C’est d’ailleurs pour faire de la place dans son agenda chargé que Marc Dupré a tiré sa révérence comme coach à La voix après huit saisons dans un des fameux fauteuils pivotants. « Je sais que j’ai pris la bonne décision. Je n’avais plus envie de me battre. Et je sentais que je ne pourrais plus accompagner les concurrents d’aussi près. »

Montrer un autre visage

Même s’il distillait de petites doses d’humour ici et là dans ses concerts, Marc Dupré n’a pas offert de solo purement humoristique depuis MD3, spectacle avec lequel il a fait le tour du Québec de 2001 à 2004. Celui qu’on a surtout connu pour ses talents d’imitateur souhaite surprendre le public en présentant une nouvelle facette de son talent sur scène : celle du raconteur.

« Je viens de franchir le cap de la cinquantaine. J’ai des choses à dire là-dessus. J’ai aussi envie de raconter ma vie professionnelle des dernières années, de parler de ces gros shows que je faisais et qui venaient avec beaucoup de pression. J’ai vécu beaucoup de choses dans ma carrière. Des choses que je peux raconter aujourd’hui ! »

Le sujet de la paternité risque aussi d’être abordé. « J’ai trois enfants qui sont très différents, mais qui sont tous plus matures que moi ! Ils ont entre 18 et 22 ans, mais je suis encore comme une maman lionne avec eux. Je suis toujours anxieux, surtout lorsqu’ils font des trucs qui n’ont pas de sens, comme du parasailing accroché derrière un bateau ! Mais ça ne les empêche pas de le faire… »

Des imitations, mais mieux enrobées

L’humoriste ne tournera pas le dos aux imitations – « ça fait partie des outils que j’ai pour faire rire » –, mais il aspire à mieux les mettre en contexte, à mieux les intégrer à son propos que par le passé. Il ne faudra donc pas s’attendre à des imitations à la chaîne comme à l’époque où il reprenait les voix de Marjo, Bryan Adams, Éric Lapointe et tutti quanti. « Je ne personnifierai pas quelqu’un juste pour le plaisir d’impressionner. Je l’ai déjà fait et ça ne m’intéresse plus. »

PHOTO HUGO-SÉBASTIEN AUBERT, LA PRESSE L’humoriste a envie de se raconter dans son spectacle à venir intitulé Ben voyons donc !

J’ai toujours aimé offrir des spectacles très dynamiques, mais cette fois, j’aimerais imposer des moments plus calmes où je peux davantage raconter des histoires. Et je ne me priverai pas d’ajouter un peu de musique… Marc Dupré

Son spectacle, il le veut à son image : tendre, mais incisif par moments. « Je suis un gentil qui est incapable de dire non, au point parfois de me mettre dans la merde. Moi, je braille devant les Jeux olympiques, je suis un sensible ! Mais je suis aussi un impulsif et je peux parfois me fâcher dans les situations les plus inattendues ! Je suis parfois dur à suivre au quotidien ! »

Il n’a pas l’intention non plus de verser dans l’humour méchant ni de choquer inutilement. « Je me sentirais très mal de me retrouver au milieu d’une tempête médiatique pour une blague. Je me dis que si je fais un gag sur quelqu’un, je dois être capable de l’assumer devant cette personne… »

Des gags sur les vedettes de la chanson, il en a fait beaucoup par le passé, mais rarement en riant de leur vie personnelle ou en les dénigrant, dit-il. Ses années d’imitateur l’ont plutôt doté d’un talent d’observateur, dont il compte faire usage dans ses futurs spectacles. « Quand je rentre dans un nouvel endroit, mon cerveau se met à tourner. J’analyse tout. »

Son cerveau va sans doute frôler la surchauffe lorsqu’il va retrouver – et analyser – pour la première fois depuis des lunes le public amateur d’humour. « En musique, les gens qui viennent te voir connaissent déjà ton matériel. Ils veulent entendre tes hits. L’humour, ça peut être tough jusqu’à la dernière minute. Tout est à recommencer chaque soir. Le même gag ne fonctionnera pas forcément de la même manière. »

N’empêche, il a bien hâte de renouer avec cet art de faire rire qui peut être si valorisant, mais aussi si cruel.

Le gala inaugural de ComediHa ! Fest-Québec est prévu le 8 août, au Grand Théâtre de Québec. Une trentaine de dates sont actuellement confirmées pour le spectacle Ben voyons donc ! à partir de janvier, mais un nombre égal devrait s’ajouter sous peu, incluant des représentations à Montréal, possiblement à l’automne 2024.