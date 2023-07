Trois humoristes. Sept musiciens. Des succès… qui n’existent pas encore.

Voici le concept du Grand Concert improvisé d’Arnaud Soly, Virginie Fortin, Richardson Zéphir et Wonder-Trois-Quatre, groupe d’experts de l’improvisation musicale et chantée. Le trio d’humoristes recueillera auprès des spectateurs des thèmes et des styles musicaux afin d’inventer sur-le-champ des chansons qui deviendront assurément des tubes.

Pascal LeBlanc, La Presse

À la Maison symphonique, à 19 h 30