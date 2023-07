Depuis le début des années 1990, François Pérusse fait rire la francophonie avec ses albums, ses capsules et ses émissions de télé. Pour la première fois, des comédiens donneront vie à son univers devant public.

« En gros, c’est un show de 20 minutes pour six acteurs. C’est un lip-sync, basé sur les meilleurs morceaux de la carrière de François [Pérusse] », résume Guillaume Lambert, metteur en scène du spectacle Les 20 minutes du peuple, qui sera présenté gratuitement trois fois par soir, du 20 au 29 juillet, dans le cadre du festival Juste pour rire.

« C’est l’équipe de Juste pour rire qui nous a contactés avec la proposition de faire non seulement un spectacle, mais aussi un environnement, une immersion, un village… Ça va coûter cher de taxes, blague l’humoriste de 62 ans. Tout ça m’emballait, mais je suis un gars d’audio. Quand on m’a dit : “Ça va être ton son”, je suis devenu très à l’aise. J’ai donc bâti un show de 23 minutes qui inclut des choses que les gens vont reconnaître, mais aussi du nouveau stock. »

Les créateurs estiment qu’une quarantaine de personnages se retrouvent dans l’enregistrement presque entièrement nouveau conçu par François Pérusse.

Dans un court extrait, nous avons entendu la chanson Mon prof de gym – seul morceau qui n’a pas été réenregistré –, la fameuse réplique « Gérard, j’te dérange ? », le gars qui magasine un skidoo… et Bob Hartley.

PHOTO ALAIN ROBERGE, LA PRESSE Sarah Anne Parent, Marie-Ève Morency, Audrey Guériguian, Joseph Martin, André-Luc Tessier et Nicolas Michon sont les comédiens du spectacle Les 20 minutes du peuple.

« Ce sont cinq comédiens dirigés par le célèbre Bob Hartley qui essaient de faire un show de rue sur la place des Festivals. C’est un peu méta…, indique Guillaume Lambert avec une ironie comique. On joue beaucoup sur les codes du théâtre d’été. Je pense qu’il ne faut pas avoir peur du ridicule. Faut pas avoir peur des épaulettes, des perruques ou d’aller chez Dollarama acheter des accessoires. »

Le metteur en scène compare le travail des acteurs Sarah Anne Parent, Marie-Ève Morency, Audrey Guériguian, Joseph Martin, André-Luc Tessier et Nicolas Michon à « de la performance olympique ».

Tous les comédiens sont des fans de Pérusse à la base. L’amour pour son univers de ces gens dans la trentaine qui ont grandi avec l’humour de François fait qu’ils sont passionnés et qu’ils mordent dans chacun des mots. Guillaume Lambert

Le spectacle Les 20 minutes du peuple fait partie du Carrefour du peuple, qui prendra place sur l’Esplanade de la Place des Arts. En plus de la scène colorée et atypique qui bénéficiera d’une sonorisation immersive, différentes stations d’animation conçues par l’entreprise Charlie Tango seront installées. Le Snack-Bar chez Raymond offrira de quoi se sustenter. Il sera aussi possible de chanter au karaoké, de prendre une photo avec le fameux skidoo qu’on ne devrait pas laisser dans la cour, de marcher dans un parcours questionnaire ou d’écouter dans un téléphone géant des phrases exclusives de François Pérusse, explique Lyne Thériault, productrice exécutive chez Juste pour rire.

« Pour plaire à tout le monde, c’est dans 17 langues »

Pour François Pérusse, il était primordial d’inclure des classiques tirés de la douzaine de tomes de L’album du peuple que les fans connaissent par cœur ainsi que des nouveautés. « J’ai été obligé d’écouter tous mes albums. Ç’a été le bout le plus long. J’ai eu du mal à démarrer, parce que je me disais : “Bon, on commence ça comment, puis comment on peut faire plaisir à tout le monde ?” J’ai créé un livre de notes et après, j’ai commencé à prendre le micro et composer la chanson de présentation des comédiens. Là, le fun a commencé et n’a jamais arrêté depuis. »

PHOTO ALAIN ROBERGE, LA PRESSE Lyne Thériault, productrice exécutive chez Juste pour rire, montre une maquette du Snack-Bar chez Raymond.

À ses côtés, Guillaume Lambert remarque : « On sent que tu es en pleine possession de ton matériel et que c’est très instinctif. Je tenais à ce qu’on garde cette authenticité et cette fragilité. C’est très web aussi. Ça parle le langage de la nouvelle génération qui reprend le vocabulaire de Pérusse sur TikTok. Ça va tellement vite et je voulais qu’on garde ça. On s’est questionné à un moment donné : “Est-ce qu’on ralentit le rythme pour pouvoir permettre aux comédiens d’interpréter ?” Puis, on a dit : “Certainement pas !” Ces comédiens-là sont dans marde ! Tant mieux pour eux. Grand bien leur fasse. »

Celui qui avait fait appel à François Pérusse pour ses films Les scènes fortuites et Niagara était heureux de replonger dans le monde de l’humoriste. « Quand j’étais jeune, je m’enregistrais et je faisais le gars de CDKC et Sexe conseils. Il a influencé mon humour et ce que je fais dans la vie », souligne Guillaume Lambert.

Sur l’Esplanade de la Place des Arts, du 20 au 29 juillet, à 19 h, 20 h et 21 h 30