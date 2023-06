François Pérusse, Rita Baga, Rachid Badouri et les Trois Accords font partie de la programmation extérieure gratuite du 41e festival Juste pour rire, qui se déroulera du 20 au 29 juillet. Cette édition réunira plus de 600 humoristes, artistes et musiciens lors de 400 représentations extérieures dans le Quartier des spectacles.

Fannie Arcand La Presse

« Vous comprenez qu’on a eu du fun à le monter ce festival-là », a lancé Patrick Rozon, chef de la direction de la création de Juste pour rire.

La programmation extérieure se veut haute en couleur, avec des invités comme Barbada, Rosalie Vaillancourt, Messmer, Eddy King et Coco Belliveau. Le festival présentera également le Cabaret du peuple, une immersion dans l’œuvre de François Pérusse mise en scène par Guillaume Lambert et soutenue par de nombreux comédiens.

En plus de spectacles et galas, Juste pour rire offrira aux festivaliers du théâtre de rue, une zone de jeu dotée de trampolines et murs d’escalade, une aire de restauration gourmande et des aménagements dédiés aux jeunes familles.