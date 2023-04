Comédiens inimitables et légendes vivantes de l’humour, Steve Martin et Martin Short seront de retour à Montréal cet automne avec leur spectacle You Won’t Believe What They Look Like Today !

Les deux vedettes de la série à succès Only Murders in the Building seront de retour sur les planches de la Salle Wilfrid-Pelletier le jeudi 30 novembre, soit un peu plus de cinq ans après leur dernier passage à guichets fermés.

You Won’t Believe What They Look Like Today ! se veut « subversif, avec également beaucoup de joyeuse autodérision de la part de deux maîtres de la comédie », selon le communiqué dévoilé ce mardi par evenko et Just For Laughs. Hollywood et la nature capricieuse de la célébrité sont aussi au menu du duo, dont la chimie s’est construite au fil d’une amitié qui a pris naissance lors de leur première rencontre en 1986 sur le plateau de tournage du long métrage Three Amigos. Steve Martin et Martin Short ont commencé à faire des spectacles ensemble en 2015, année où ils ont lancé A Very Stupid Conversation.

Les billets du spectacle seront en vente à partir de vendredi 21 avril. Le groupe de bluegrass The Steep Canyon Rangers et le pianiste jazz Jeff Babko assureront la première partie de Martin et Short.