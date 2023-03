Nominations du Gala Les Olivier

Pierre-Yves Roy-Desmarais à nouveau en tête

En 2022, Pierre-Yves Roy-Desmarais se présentait au Gala Les Olivier avec le plus de citations, quatre, et rentrait à la maison avec trois statuettes. Il partira à nouveau en pole position lors de la grande fête du rire du 19 avril prochain, avec cinq chances de remercier à l’avant sa maman et son gérant.