Après avoir été contraint d’annuler à deux reprises sa tournée Les Morissette II, Louis Morissette retournera finalement sur les planches, mais il le fera seul, sans sa conjointe Véronique Cloutier.

Pour le producteur, auteur et comédien, il s’agira d’un tout premier spectacle solo, une prestation qu’il annonce intimiste, un regard humoristique sur ses 25 ans de carrière où il pose la question : « On court après quoi ? » Après plus de 5 ans d’absence, Morissette va donc faire son grand retour à l’occasion d’une période de rodage qui l’amènera à Terrebonne, Longueuil, Saint-Eustache et Val-Morin, au printemps et à l’été. Il sera ainsi à Terrebonne à la Salle du Moulinet le 1er avril et le 19 mai, à la Salle Fenplast de Longueuil le 5 et le 26 avril, à la Petite église de Saint-Eustache le 8 juin ainsi qu’au Théâtre du Marais de Val-Morin les 4,5, 18, 19, 25 et 26 août.

Le spectacle Les Morissette II avait été annulé de façon définitive le 21 septembre 2021, soit deux ans après que le couple Morissette-Cloutier eut annoncé son retour après le colossal succès de la sa première tournée, présentée à plus de 300 reprises. L’impact de la pandémie et des horaires professionnels de l’une et de l’autre des vedettes avait refermé « la fenêtre temporelle des disponibilités du couple, avait indiqué Louis Morissette à La Presse en septembre 2021. Après plusieurs mois de pandémie, nous regardions nos dates se faire reporter de mois en mois jusqu’à ne plus savoir quand nous allions pouvoir revenir sur scène. »